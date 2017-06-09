Про розвиток співробітництва територіальних громад як один із пріоритетних напрямків реформи місцевого самоврядування йшлося на регіональному форумі муніципального співробітництва за участю Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, Полтавської обласної ради та облдержадміністрації, парламентського комітету з питань державного будівництва, регіональної полтики та місцевого самоврядування, Проекту “Реформа управління на сході України”, що виконується GIZ за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ), Центру сприяння розвитку співробітництва територіальних громад. Захід відбувся у Полтаві за надзвичайно широкого представництва усіх сторін, у тім числі керівників об’єднаних територіальних громад, селищних та сільських рад. У роботі форуму взяли участь голова ОДА Валерій Головко, голова обласної ради Олександр Біленький, народні депутати України Юрій Бублик і Андрій Река.

Як прозвучало в ході зібрання, загалом по Україні станом на травень цього року до відповідного державного реєстру внесено 81 проект співробітництва громад, із них 34 (40 відсотків) реалізуються у Полтавській області. Саме Полтавщина є лідером із міжмуніципальної співпраці.

У нашій області така співпраця впроваджується у 17 районах. Лідерами є Новосанжарський (5 проектів міжмуніципальної співпраці), Полтавський та Решетилівський (по 4 проекти) райони.

За результатами роботи було прийнято декларацію, у якій учасники обговорення виклали не лише підсумки, а й рекомендації, у тім числі й органам центральної влади.

Ольга ЩЕГЛОВА

“Зоря Полтавщини”