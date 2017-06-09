Працівники управління Держпродспоживслужби в Полтаві взяли участь у роботі комісії з приймання таборів із денним перебуванням, які підпорядковані управлінню освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради. У місті нині діє 46 пришкільних таборів, у яких відпочиває 2868 дітей, у тому числі 1570 дітей пільгових категорій.

Відділ державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, а також відділ безпечності продуктів харчування та ветеринарії управління Держпродспоживслужби в Полтаві за підтримки управління освіти міськвиконкому на базі ЗОШ № 4 провели семінар-нараду на тему “Організація харчування дітей під час оздоровчої кампанії в закладах оздоровлення та відпочинку”. Учасники заходу – підприємства, що здійснюють організацію харчування в пришкільних таборах, завідуючі виробництва їдалень. На семінарі-нараді було розглянуто та обговорено ряд актуальних профільних питань.

Також перед початком роботи дитячих оздоровчих закладів управління з урахуванням вимог чинного законодавства розглянуло та погодило рекомендоване двотижневе меню, перелік постачальників продуктів харчування і продовольчої сировини.

У ході перевірок управлінням Держпродспоживслужби Полтави особлива увага приділялась створенню умов для безпечного харчування дітей, санітарно-технічному стану приміщень, обладнанню. Підготовлено ряд відповідних рекомендацій.

Користуючись нагодою, хочу нагадати, що в літній період підвищується захворюваність на гострі кишкові інфекції. Тому треба чітко дотримуватись таких правил безпеки: не вживати продуктів і напоїв при найменшій підозрі щодо їх недоброякісності та термінів споживання, зокрема продукції, яка пакується або фасується в супермаркетах та на інших об’єктах торговельної мережі зі збільшеним терміном реалізації, або пакування її на кінцевих термінах реалізації, при цьому термін придатності до споживання відраховується не від дати виготовлення, а від дати пакування. Не слід купувати продукти харчування на стихійних ринках або у невідомих приватних осіб; приготовлені страви бажано вживати відразу; зберігання виготовленої страви без холоду не повинне перевищувати 2 години; не використовувати для пиття, приготування їжі та миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання; перед приготуванням їжі та перед її вживанням завжди мити руки з милом, обов’язково мити руки після відвідування туалетів; не використовувати орендовані чи пристосовані приміщення, які не відповідають вимогам санітарного законодавства щодо приготування їжі. При відпочинку з дітьми батьки повинні ознайомити їх із правилами харчування та правилами дотримання особистої гігієни.

Віктор ПАЛЬЧИК

В. о. начальника управління

Держпродспоживслужби в Полтаві