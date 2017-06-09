Пленарне засідання шістнадцятої позачергової сесії обласної ради сьомого скликання провів голова обласної ради Олександр Біленький (БПП). У роботі сесії взяли участь голова облдержадміністрації Валерій Головко, народні депутати України Руслан Богдан та Ігор Мосійчук.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять земляків – учасників антитерористичної операції, померлих у міжсесійний період. Представникам полтавської громади були вручені почесні відзнаки.

При формуванні порядку денного депутати відхилили подання начальника Головного управління Національної поліції в Полтавській області Олега Беха щодо зняття з порядку денного попереднього подання про поліцейську комісію ГУ НП; пропозицію депутата обласної ради Руслана Рогова (“Радикальна партія Олега Ляшка”) про включення до порядку денного питання щодо відсторонення від виконання обов’язків в. о. директора ПОКП “Полтавафарм” депутата обласної ради Валерія Прядка (“Соціал-демократична партія”).

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Згідно з регламентом на початку сесійного засідання депутатам та представникам громад був наданий час для звернень із суспільно значимих питань, які не потребують прийняття окремих рішень. Депутат Володимир Куцовол (“Аграрна партія України”) закликав підтримати звернення до керівництва держави щодо недопущення скасування мораторію на продаж землі. Депутат Валерій Капленко (БПП) наголосив на тому, що в області “випало” з обліку понад 800 тисяч гектарів землі, з якої не сплачуються податки. Заступник голови обласної ради Анатолій Ханко (“Свобода”) звернув увагу на розорювання луків у Кременчуцькому районі. За допомогою телефонного зв’язку через посередництво депутата Марини Рябокінь (“Соціал-демократична партія”) до присутніх у залі звернувся депутат обласної ради, в. о. директора ПОКП “Полтавафарм” Валерій Прядко (“Соціал-демократична партія”), який подякував депутатам за моральну підтримку і оприлюднив свою думку щодо причин ситуації навколо “Полтавафарму” та його особисто. Громадські активісти порушили питання: Роман Стегній – про допомогу учасникам АТО, Олександр Демидович – про допомогу онкохворим дітям. Народний депутат України Ігор Мосійчук теж не обійшов увагою події навколо “Полтавафарму” та його керівника. Він заявив про підтримку мораторію на продаж землі – за його словами, задля цього є більшість у Верховній Раді України.

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Найбільш дискусійним стало питання про обрання представників до складу поліцейської комісії управлінь патрульної поліції в Полтаві та Кременчуці Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Вже першого червня патрульна поліція мала вийти на чергування на дорогах державного значення. Але в управліннях недостатньо працівників – близько двохсот вакансій. Однак патрульна поліція не може їх заповнювати, бо останнім кроком перед зарахуванням є співбесіда з членами спеціальної комісії з п’яти осіб. До складу цієї комісії має входити два представники обласної ради. Саме через цю невідкладну проблему і зібрали позачергову сесію. Попередньо на засіданні профільної депутатської комісії облради затвердили двох кандидатів – депутатів Руслана Рогова (“Радикальна партія Олега Ляшка”) та Сергія Солов’я (“Укроп”). На пленарному засіданні сесії запропонували ще чотири кандидатури. Серед них – представник громадськості, учасник АТО Дмитро Юденко. Та в результаті першого голосування необхідну підтримку набрав тільки депутат обласної ради Михайло Міщенко (“Батьківщина”). Двічі оголошувалися перерви для нарад керівників фракцій, і після кількох спроб другим представником був обраний депутат обласної ради Іван Сидоренко (“Укроп”). А от питання про іншу поліцейську комісію, яка контролює добір кадрів до обласного, міських та районних управлінь Національної поліції, після тривалих дискусій уже наприкінці сесії, зважаючи на прохання керівництва обласного управління Національної поліції, з порядку денного все ж вирішили зняти.

Депутати прийняли звернення до центральних органів влади із закликом продовжити мораторій на продаж землі. На підтримку звернення виступили депутати Володимир Куцовол (“Аграрна партія України”), Анатолій Ханко (“Свобода”), Олександр Коваленко (“Аграрна партія України”), Руслан Рогов (“Радикальна партія Олега Ляшка”), Олег Діденко (“Відродження”), Валентин Несен (“Відродження”), Олег Сазонов (“Опозиційний блок”), Іван Сидоренко (“Укроп”).

Рішенням сесії затверджено перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області, що підлягають приватизації в 2017 році, та дано дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка перебуває у постійному користуванні ПОКВКП “Полтавапаливо”.

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– У ході післясесійного брифінгу голова обласної ради Олександр Біленький, коментуючи складне голосування і підсумки обрання представників до складу поліцейської комісії, запевнив, що ніяких кулуарних домовленостей не було. Обидва кандидати від профільної комісії не пройшли. Рішення комісії мають рекомендаційний характер. Кожен депутат має свою точку зору. Депутати вирішили висловити свою думку через подання інших кандидатур. Що стосується особистої позиції Олександра Біленького щодо ситуації навколо “Полтавафарму”, то він повідомив, що довіряє Валерію Прядку, втім подібні питання повинні вирішуватися у судовому порядку.

Віктор КІКОТЬ