Лілія ГРИНЕВИЧ: “Уміти вчитися впродовж життя”

Наприкінці травня, якраз напередодні свята останнього шкільного дзвоника, у Полтаві з робочою поїздкою побувала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Вона зустрілася з головою облдержадміністрації Валерієм Головком, заступником голови ОДА Олегом Пруглом, директором департаменту освіти і науки ОДА Оленою Харченко. В інформагентстві “Новини Полтавщини” також відбулася прес-конференція міністра із представниками ЗМІ.

На прес-конференції Лілія Гриневич зазначила, що цьогоріч в Україні школу закінчують близько 211 тисяч випускників, а із завершенням навчального року вже можна робити певні підсумки щодо розвитку середньої освіти і реформування галузі загалом. Вона наголосила, що в цьому році учнів 1–4-х класів навчали за оновленими програмами початкової школи. Були надані також субвенції, яких раніше не було в Україні, зокрема субвенції на інклюзивну освіту:

– Мені приємно повідомити, що саме Полтавська область є однією із провідних щодо запровадження інклюзивної освіти. Після міста Києва і Київської області тут найбільше дітей із особливими потребами, які вже навчаються поруч зі звичайними дітьми у загальноосвітніх школах, і це дуже важливо. Але й у вашій області, як і загалом у державі, ще не створені належні умови для таких дітей, і це одне з важливих завдань, бо доступ до школи повинні мати всі, зокрема й батьки, які також іноді приїздять сюди на інвалідних візочках.

Запитань до міністра у журналістів було чимало, і йшлося у першу чергу про відкриття опорних шкіл, підвезення учнів до навчальних закладів – а на Полтавщині підвезення організоване практично на сто відсотків, найкраще в Україні. А ось зі створенням опорних шкіл виникає нова проблема, бо ж зменшується кількість робочих місць для педагогів. Цьогоріч зарплату вчителям підвищили на два тарифні розряди, вона зросла на третину в грошовому вимірі. На жаль, полтавські вчителі одержують менше, ніж їхні колеги в інших областях, де вищі регіональні надбавки.

Також дуже важливо, сказала Лілія Гриневич, щоб діти мали доступ до дошкільної освіти. Якщо в середньому в Україні на 100 місць у дитсадках припадає 117 дітей, то в Полтавській області – більша завантаженість. Так, у Полтаві – 164 дитини на 100 місць, у Миргороді – 154, у Козельщинському районі – 158, у Гребінківському – 153. Цю проблему треба послідовно вирішувати.

Уже у вересні поточного року за оновленими програмами навчатимуться учні 5–9-х класів. У Верховній Раді готують до другого читання закон про нову українську школу. В ній мають навчити дітей умінню переосмислювати одержану інформацію, умінню аргументувати свою позицію, вчитися все життя – і це ті головні уміння, які потрібні сучасній людині, наголосила міністр.

– У перший клас нової української школи діти підуть у 2018–2019 році. Натомість весь наступний навчальний рік у нас буде підготовка до цього. Наприклад, нам треба буде провести через підвищення кваліфікації 22 тисячі українських вчителів, які братимуть перший клас нової української школи. Будуть працювати за цією програмою вже наступного навчального року сто пілотних шкіл по всій Україні. Частина таких шкіл буде і на Полтавщині.

Лідія ВІЦЕНЯ.