У мистецькому житті Кременчука нещодавно відбулася яскрава подія – відкрилася чергова персональна виставка живописних творів знаного у наддніпрянському місті художника Віктора Кобеляцького. Вернісаж присвячено 60-річчю митця. Привітати майстра пензля прийшли колеги, мистецтвознавці, учні, шанувальники таланту, друзі, меценати.

У невеликому приміщенні Кременчуцької міської організації Національної спілки художників України, де в рамках виставкової експозиції художник розмістив частину свого багаторічного творчого доробку, як то кажуть, ніде було впасти яблуку. Під звуки народних мелодій гості знайомилися із експозицією, захоплюючись яскравою палітрою фарб, цікавими ракурсами зображених художником Віктором Кобеляцьким відомих усім кременчужанам місць.

Він і справді різноплановий майстер, який віртуозно пише маки в стиглому житі, сільські хати під стріхами, урбаністичні пейзажі. На портретах – рідні й друзі-художники, а також випадкові перехожі, яких Віктор Кобеляцький зустрічає на вулицях й переносить яскраві образи на полотно. А ключова тема в творчості Віктора Кобеляцького, за його словами, – це трипільська культура:

– У нашому минулому, зокрема в Трипіллі, я бачу істину. Автентичний трипільський календар сам по собі – історичне послання нащадкам і водночас мистецький витвір. І це мене надихає звертатися до нього в роботах знову і знову, – зазначив майстер.

“До вирію” – саме так називається виставка Віктора Кобеляцького, а також ключова картина експозиції. У цій назві – квінтесенція творчих пошуків художника. Вони не припиняються ні на мить, щоразу народжуючи на полотні нові яскраві образи й фантастичні сюжети.

Юлія ДУМКА-КОНДРАТЬЄВА

“Зоря Полтавщини”