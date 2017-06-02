День Святої Трійці відзначається на десятий день після Вознесіння Господнього і цього року припадає на 4 червня. Святкування продовжують і наступного дня, в який християни прославляють Третю Іпостась Пресвятої Трійці – Святого Духа.

За народними традиціями в Україні три останні дні Зеленого тижня (тижня перед Трійцею) та три перші дні Троїцького тижня називають Зеленими святами.

Свято Трійці відоме також як день Зішестя Святого Духа на апостолів. Ідеться про подію, коли під час свята П’ятидесятниці в Єрусалимі на Сіонській горі з’явився Божественний вогонь у вигляді безлічі язиків вогню, а учні Христа почали говорити різними мовами. Це Дух Святий, за обіцянкою Спасителя, зійшов на апостолів у вигляді вогненних язиків на знак того, що вони отримали здатність для проповіді вчення Христа всім народам. Вогонь означав також силу знищувати гріхи й очищати, освячувати й зігрівати душі.

Свята Трійця – важливе поняття у більшості християнських вчень. Воно об’єднує разом три Лики, три Образи, три Прояви Бога. Згідно з Символом віри, прийнятим на Першому Нікейському соборі (325 рік), Бог має три Особи: Бог-Отець, Бог-Син і Бог Дух Святий; всі ці Особи є, однак, єдиним Богом (різними Його Проявами), і кожна з них є повністю всемогутнім і єдиним Богом (а не частиною Бога), і серед цих Осіб немає більшої або меншої. Бог визнається всемогутнім, вічним і безмежним.

Людині важко повністю зрозуміти, що таке Бог Троїчний в Особах і Єдиний сутнісно. Як можуть бути три одним і один – трьома? Але тому це і є Таїнство. Свята Церква навчає, що будь-яка таємниця, яка стосується Божества і духовного життя, пізнається і осягається людиною через релігійний досвід.

За народними традиціями напередодні Зеленої неділі, у суботу, що називалася Клечальною, обов’язково прикрашали подвір’я та господарські будівлі клечанням – зеленими вітами клена, верби, липи, акації, ясена, горіха, дуба тощо. Гілки встромляли в стріху, на воротах, біля вікон, за ікони. Долівку в хаті встеляли запашними травами: осокою, любистком, м’ятою, пижмою, татарським зіллям.

До Дня Святої Трійці прикрашали й храми. Квітучі гілки у церквах нагадують про те, що під дією благодаті Божої людські душі розквітають чеснотами.

Підготувала Вікторія КОРНЄВА.