У Кременчуці проблема безпритульних тварин успішно вирішується стараннями місцевих волонтерів і небайдужих кременчужан. Вони приймають у свої домівки собак-безхатченків, а ще – організовують благодійні акції, спрямовані на підтримку притулку КП “Спецсервіс Кременчука” та його чотирилапих мешканців. Однією з найяскравіших і найбільш очікуваних серед них став Всеукраїнський благодійний костюмований парад тварин “Кубок Хатіко”, що відбувся у наддніпрянському місті вперше. Його організатором виступила ГО “Екорух “Зелена планета” за сприяння виконкому Кременчуцької міської ради.

Яскраве дійство проходило у парку культури та відпочинку “Придніпровський” і зібрало чимало любителів тварин. У святковому марафоні взяли учать майже півсотні собак, а також коні, поні, кіт Сіменс й навіть ручні равлики-ахатіни Зюзя й Зязя! Усі тварини, згідно з конкурсними умовами, були вбрані в яскраві костюми і підкорювали глядачів своїм артистизмом, залюбки позуючи перед об’єктивами фотокамер у стилізованих вишиванках, фатінових спідницях і кумедних капелюшках.

На початку костюмованого параду свою вправність у затриманні крадіїв продемонстрував спеціальний гість дійства – пес на прізвисько Ахтай, який “приписаний” до одного з підрозділів Нацгвардії. Та головними учасниками дійства стали чотирилапі мешканці притулку “Спецсервіс”. У костюмах героїв популярного дитячого мультфільму “Щенячий патруль”, які для них безкоштовно пошила одна із волонтерок, вони виглядали напрочуд кумедно й одразу ж стали улюбленцями публіки.

В кожної з цих тварин – своя сумна історія, що має завершитися щасливо. Про це дбають співробітники притулку й волонтери, підшуковуючи для собак добрих господарів. Заради цього, а також щоб фінансово підтримати роботу притулку для бродячих тварин, й був організований костюмований парад.

Найбільшу кількість голосів-“сердечок” і перемогу в параді “Кубок Хатіко” здобув пес Умка із притулку, а собачку на прізвисько Креветка, яка до того теж утримувалася в “Спецсервісі”, прямо зі свята забрала до себе додому її нова господиня. Для решти ж кудлатих утриманців притулку під час параду вдалося назбирати більше 9 тисяч гривень благодійних пожертв. Тепер для них закуплять ліки, корми й продовжуватимуть шукати новий дім.

Юлія ДУМКА-КОНДРАТЬЄВА

“Зоря Полтавщини”