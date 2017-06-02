В останню неділю травня у Полтаві відбувся десятий за ліком велодень. У ньому взяли участь близько тисячі осіб. Зібралися любителі екотранспорту біля монумента Слави у Корпусному парку. Потім вирушили за маршрутом – вулицями Європейською, Сінною, Соборності, Зіньківською, Яківчанською, Січових Стрільців. Кінцевою зупинкою велосипедистів став Полтавський дендропарк.

Загалом учасники акції подолали десять кілометрів. У дендропарку велосипедисти мали змогу послухати концерт полтавських гуртів і гостя з Києва, музиканта Едуарда Приступи (творчий псевдонім Діля). Двоє щасливців виграли по велосипеду – дорослому й для дітей.

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Активну участь у велопробігу взяла й команда з Котельви – представники мережі магазинів “Рідне село”. І не тільки тому, що підприємство стало генеральним спонсором, співорганізатором і партнером свята. Як наголосив керівник агрофірми “Маяк” Вячеслав Прийма, в структурі якої працює мережа, молоде підприємство з молодими керівниками виготовляє натуральну продукцію, яка користується великим попитом у споживачів, власним прикладом пропагує здоровий спосіб життя. Спорт, і велоспорт зокрема, став стилем життя і сім’ї керівника. Щосуботи вони долають до тридцяти кілометрів шляхами Котелевського краю. Агрофірма “Маяк” та її дочірнє підприємство активно сприяють розвитку не лише велоспорту, а й спорту в районі в цілому.

Анна ВАСЕЦЬКА

Віктор КІКОТЬ

“Зоря Полтавщини”

Лариса, Ліна, Роман та Микола Печеники (глава родини – керівник інформаційно-технічного відділу агрофірми “Маяк”); Юрій Задорожний, помічник директора агрофірми; Наталія Прийма, директор мережі магазинів “Рідне село”; Вячеслав Прийма, директор агрофірми “Маяк”; Сергій Ковпак, заступник директора агрофірми.