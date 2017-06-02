Вдало розпочав змагання на першість України минулорічний чемпіон – мотобольний клуб “Нива” із села Вишняки Хорольського району. В Мачухах Полтавського району “Нива” обіграла команду “Дружба” з рахунком 1:3. А вдома мотоболісти “Ниви” нещодавно приймали МК “Колос” із Стовбиної Долини Новосанжарського району. Вишняківські спортсмени здобули переконливу перемогу, забивши 6 голів і не пропустивши жодного. Три м’ячі на рахунку Сергія Пузика. Двічі відзначився Олександр Ходосов, один гол забив Віталій Бойко.

Анатолій ОЛІЙНИК

Журналіст