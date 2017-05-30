І за день не переповісти, скільки вражень привезли із захоплюючої мандрівки в лицарську українську минувшину, непереможний дух якої зберігає Національний заповідник “Хортиця”, юні полтавські козаки та джури. Це кращі вихованці Полтавської школи-інтернату №2, де діє загін козачат імені Івана Сірка, та їхні старші товариші з козацького корпусу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Разом з отаманом Козацького гвардійського корпусу Полтавщини Миколою Ревекою екскурсанти занурилися в майстерно інсценований на Хортиці побут українських лицарів, дізналися цікавинки про місцевий скіфський курган, надивувалися кінному театру та, власне, відчули себе справжніми нащадками славного українського воїнства. Опікувалися гостями голова координаційної ради з питань козацтва Запорізької облдержадміністрації Дмитро Сухінін та голова Ради отаманів Міжнародної спілки козацтва “Запорізька Січ” Володимир Лютий.

Після мандрівки легендарним островом полтавці продовжили знайомство із Запоріжжям і відвідали два унікальних музеї техніки – при АТ “Мотор Січ” та “Фаетон”, побували в приватному музеї зброї. Спогадів вистачить надовго. Вони – ніби символічний міст із колиски нашої вольниці в час сьогоднішній і в душу кожного, кому дорогі.

Вікторія КОРНЄВА

“Зоря Полтавщини”