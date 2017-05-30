З робочою поїздкою Полтаву відвідали голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв та голова правління ПАТ “Укргазвидобування” Олег Прохоренко. Відбулася нарада з представниками Полтавського кластера підприємств, в ході якої керівники поінформували про реформування компанії, яка набуває динамічного розвитку, подальші перспективи. З питань погодження на отримання ліцензій на розвідку і добуток вуглеводнів Андрій Коболєв та Олег Прохоренко зустрілися з головою обласної ради Олександром Біленьким та першим заступником голови обласної державної адміністрації Андрієм Пісоцьким.

На прес-конференції керівники галузі підбили підсумки перебування на Полтавщині. Зокрема зазначалося, що протягом останніх двох років жодна ліцензія на нові родовища нафти і газу не була погоджена обласною радою. Це дуже непокоїть, бо, за словами учасників прес-конференції, вже наступного року бюджет області отримав би додатково щонайменше 100 мільйонів гривень. Згідно з перспективними планами область до 2020 року отримала б близько мільярда гривень інвестицій, а це – нове сучасне обладнання та технології, додаткові робочі місця, відрахування до бюджету, зростання видобутку та енергонезалежності України.

У разі відсутності порозуміння інвестиції підуть в інші регіони. “Нафтогаз” – державна компанія і може діяти лише в рамках закону. Окрім п’ятивідсоткових відрахувань з ренти до бюджету, компанія готова брати участь у локальних соціальних проектах.

ПАТ “Укргазвидобування” – найбільший видобувник вуглеводнів в Україні, і підприємству є що запропонувати Полтавщині, запевнили керівники. Вони погодилися з наявністю екологічних проблем. Але ці проблеми назрівали десятиліттями. Нині ж з реформуванням діяльності компанії, впровадженням кращих світових стандартів та технологій є можливість зберегти довкілля та ліквідувати недоліки попереднього періоду.

Віктор КІКОТЬ

“Зоря Полтавщини”