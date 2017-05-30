Делегація АвтоКрАЗу днями повернулася зі Стамбула, де на 13-й Міжнародній виставці озброєння “IDEF-2017” підприємство ознайомило світове співтовариство зі своєю перспективною військовою технікою.

Важливо зазначити, що КрАЗ у цій виставці брав участь уперше. Разом з іншими українськими представниками оборонно-промислового комплексу на стенді Державного концерну “Укроборонпром” національний виробник знайомив численних гостей виставки зі своїми останніми досягненнями.

Українська військова техніка, особливо малі й важкі бронеавтомобілі, викликала інтерес в іноземних партнерів. Велика кількість відвідувачів експозиції “Укроборонпрому”, і зокрема КрАЗу, в усі дні роботи виставки – ще одне свідчення високого попиту на продукцію української “оборонки”.

Експозиція представників українського ВПК на міжнародній виставці озброєння “IDEF-2017” стала найпотужнішою за увесь час незалежності України. Це, серед інших відвідувачів, відзначив і секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олександр Турчинов під час огляду експонатів учасників. “Цього року Україна представляє на IDEF нову якість, те, чого раніше не було, – це результати державно-приватного партнерства. Уже є проекти, реалізовані за рахунок і підприємств “Укроборонпрому”, і підприємств приватного сектора”, – зазначив Олександр Турчинов.

Саму ж “IDEF-2017” за масштабами можна порівняти зі всесвітньо відомими IDEX в Абу-Дабі і SOFEX у Йорданії. АвтоКрАЗ відзначає, що участь у цьому заході для українського виробника була результативною щодо напрацювання нових домовленостей, розширення клієнтської і партнерської бази з військовими Близького Сходу і Північно-Східної Азії.

Діна СТЕГАНЦЕВА

Журналіст