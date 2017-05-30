АвтоКрАЗ дебютував на виставці “IDEF-2017”

Опубліковано: 30 Травня 2017

Делегація АвтоКрАЗу днями повернулася зі Стамбула, де на 13-й Міжнародній виставці озброєння “IDEF-2017” підприємство ознайомило світове співтовариство зі своєю перспективною військовою технікою.
Важливо зазначити, що КрАЗ у цій виставці брав участь уперше. Разом з іншими українськими представниками оборонно-промислового комплексу на стенді Державного концерну “Укроборонпром” національний виробник знайомив численних гостей виставки зі своїми останніми досягненнями.
Українська військова техніка, особливо малі й важкі бронеавтомобілі, викликала інтерес в іноземних партнерів. Велика кількість відвідувачів експозиції “Укроборонпрому”, і зокрема КрАЗу, в усі дні роботи виставки – ще одне свідчення високого попиту на продукцію української “оборонки”.
Експозиція представників українського ВПК на міжнародній виставці озброєння “IDEF-2017” стала найпотужнішою за увесь час незалежності України. Це, серед інших відвідувачів, відзначив і секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олександр Турчинов під час огляду експонатів учасників. “Цього року Україна представляє на IDEF нову якість, те, чого раніше не було, – це результати державно-приватного партнерства. Уже є проекти, реалізовані за рахунок і підприємств “Укроборонпрому”, і підприємств приватного сектора”, – зазначив Олександр Турчинов.
Саму ж “IDEF-2017” за масштабами можна порівняти зі всесвітньо відомими IDEX в Абу-Дабі і SOFEX у Йорданії. АвтоКрАЗ відзначає, що участь у цьому заході для українського виробника була результативною щодо напрацювання нових домовленостей, розширення клієнтської і партнерської бази з військовими Близького Сходу і Північно-Східної Азії.

Діна СТЕГАНЦЕВА
Журналіст

Print Friendly

Related posts:

  1. Виставка “IDEХ-2017” продемонструвала зростаючий інтерес до армійської техніки КрАЗ
  2. “АвтоКрАЗ” виготовить комунальні машини для Дніпропетровська
  3. КрАЗи високо оцінили на виставці озброєнь у Києві
  4. «КрАЗ» узяв участь у головній агропромисловій виставці України
Рубрика: ГОЛОВНА
«
»
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати
12345 (Без оцінки)
Loading...

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.

:?
Вітаємо, Гість
Ввійти Реєстрація
Скайт. Розробка сайтів в Полтаві