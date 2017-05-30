Перші підсумки співпраці Всеукраїнського руху проти політичної корупції “Під контролем” з правоохоронцями підбито на прес-конференції в ОКІА “Новини Полтавщини”. “Ми почали активно співпрацювати з Генеральною Прокуратурою України з вересня 2016 року”, – зазначив представник громадської фундації Юрій Ромашко. За цей період правоохоронцями вивчено 319 фактів порушення закону з 20 областей України. З них 175 корупційних випадків повністю або частково підтвердилися. На Полтавщині правоохоронні органи розпочали 10 кримінальних проваджень за фактами корупційних злочинів, склали 14 протоколів про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, повідомив начальник відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури Полтавської області Валерій Колос. “Можу стверджувати, що співпраця громадськості і правоохоронців у виявленні корупційних проявів є достатньо ефективною, зважаючи на результати, така взаємодія має непогані перспективи в майбутньому”, – зазначив він.