Із робочою поїздкою в нашій області побувала віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона взяла участь у форумі “Угода про асоціацію з ЄС: можливості для малого та середнього бізнесу” та відвідала Медичний центр “Нові Санжари” Національної гвардії України.

– Полтавщина нарощує експорт безпосередньо до Європейського Союзу. Порівняно з іншими областями, де протягом першого кварталу цього року експорт до країн ЄС збільшився приблизно до 25 відсотків, відповідний показник по вашому регіону сягнув майже 50 відсотків. Євросоюз для області є одним з основних торговельних партнерів, – зазначила у вступному слові на форумі віце-прем’єр-міністр.

Як поінформував голова облдержадміністрації Валерій Головко, Полтавщина експортує сировину та продукцію у майже 140 країн світу. 40 відсотків зокрема надходить у держави Європейського Союзу.

– Переконана в тому, що малий і середній бізнес є і має бути основою реальної економіки держави. Впевнена, його представники зацікавлені торгувати з країнами ЄС, – наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе. – Разом із командою, офісом, проектом “Association4U”, який підтримує Європейський Союз, займаємося наповненням єдиного веб-порталу, де зібрана необхідна профільна інформація. Намагаємося “дати вудочку”, а скористатися нею доведеться кожному, хто вирішить зайнятися експортом.

Віце-прем’єр-міністр зазначила, що Україна ратифікувала документи й приєдналася до програми Європейського Союзу “COSME”, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності малого і середнього бізнесу.

– Програма дає доступ до європейської мережі підприємств, можливість знайти партнерів на теренах ЄС. Мережа охоплює 65 країн, більше 2,5 мільйона компаній-учасниць. Через цю платформу можна знайти партнерів, налагодити з ними безпосередні контакти, представити себе й водночас залучити інвестиції в Україну, – пояснила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона також поінформувала про програму кредитування для малого й середнього бізнесу, яка діє у межах домовленостей уряду з Європейським інвестиційним банком й реалізовується через українські державні банки.

– Бажаю, щоби вже і полтавським галушкам був відкритий ринок Європейського Союзу, – додала віце-прем’єр-міністр. – Полтавщині, як і всій Україні, потрібно максимально намагатися створювати додану вартість при експорті. Тобто це питання як переробки, так і застосування високих технологічних підходів у виробництві.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, яка також взяла участь у форумі, акцентувала на потребі диверсифікації (освоєнні виробництва нових товарів, товарних ринків, а також видів послуг) товарної структури експорту України.

– На першому місці в нашій державі за продажем до країн ЄС – зернові, на другому – соняшникова олія. Фактично більше, ніж половину вітчизняного експорту, на жаль, становлять сировинні товари. Маємо збільшувати в структурі експорту, зокрема й до ЄС, частку продуктів із доданою вартістю. Переробка має створюватися тут, в Україні. Хоча б первинна переробка. Закликаю аграріїв, фермерів, виробників не зосереджуватися тільки на виробництві сировинних продуктів. Потрібно вчитися диверсифікувати свої ризики, підходити до роботи на землі, як до бізнесу. Наприклад, зростає виробництво ягід, горіхів, так званої нішевої продукції – бобових, часнику. А якщо вкластися в первинну переробку – сушку, замороження – прибутковість збільшиться, і можна буде потім напряму експортувати на ринки, зокрема і Євросоюзу. Хочемо, щоб більше малих і середніх компаній не боялися торгувати, виходити на зовнішні ринки, – зазначила Ольга Трофімцева.

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Після участі у форумі Іванна Климпуш-Цинцадзе відвідала Медичний центр “Нові Санжари” Національної гвардії України. Оглянула обладнання й кабінети закладу, поспілкувалася з працівниками установи. Йшлося й про можливі перспективи щодо створення на базі Центру спеціалізованого реабілітаційного відділення для людей із травмами опорно-рухового апарату, зокрема пошкодженнями хребта.

Втім перше питання, яке пані віце-прем’єр поставила представникам влади, – ремонт доріг.

– Як довозити спинальників (людей із травмами хребта. – Авт.) сюди на лікування? Після таких доріг їм потрібна буде додаткова реабілітація, – зауважила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Голова Новосанжарської райдержадміністрації Сергій Бульбаха поінформував, що до кінця літа поточного року дорогу мають відремонтувати.

Щодо питання створення відповідного реабілітаційного відділення на базі Медичного центру, то віце-прем’єр зазначила, що необхідно детальніше вивчити це питання.

Анна ВАСЕЦЬКА

“Зоря Полтавщини”