До уваги мешканців Полтавщини – відповіді на запитання щодо запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для України, які зустрічаються найчастіше.

* Якими будуть умови безвізового режиму для громадян України?

Безвізовий режим дозволятиме короткотермінове перебування в державах – членах ЄС (за винятком Великої Британії та Ірландії) й інших державах-учасницях Шенгенської угоди до 90 днів протягом 180 днів. Перевірити сукупний термін перебування особи в ЄС можна за посиланням:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/schengen_calculator_en.html?lang=en.

Якщо особі необхідно перебувати в ЄС довше, їй потрібно оформити візу. Безвізовий режим також не означатиме надання права на проживання чи на працевлаштування в ЄС.

* Якщо необхідно перебувати довше, ніж 90 днів?

Перевищення дозволеного терміну перебування може стати причиною відмови у в’їзді до держав-учасниць Шенгенської угоди у майбутньому. Тож якщо про те, що сукупний термін вашого перебування може перевищити 90 днів протягом 180 днів, стало відомо до початку поїздки, вам необхідно якнайшвидше звернутися до консульської установи держави призначення з метою отримання консультації та залежно від випадку оформлення візи необхідного типу. Якщо про ризик перевищення дозволеного терміну стало відомо після початку подорожі, вам необхідно невідкладно звернутися до міграційних органів влади держави перебування для отримання консультації та врегулювання вашого міграційного статусу. У виняткових випадках термін перебування може бути подовжено, наприклад, у разі необхідності термінового лікування, стихійного лиха, виникнення інших непередбачуваних обставин.

* Що потрібно для того, аби скористатись правом безвізових поїздок до Шенгенської зони?

Необхідно оформити закордонний біометричний паспорт (http://dmsu. gov.ua/posluhy/dokumenti-dlya-vijizdu-za-kordon). Крім цього, також потрібно мати під час кожної подорожі документи, які підтверджують мету поїздки, місце проживання, наявність достатніх фінансових засобів на весь час перебування і намір повернутися до місця проживання. Громадяни, які мають дійсний закордонний паспорт старого зразка (не біометричний), також можуть в’їжджати на територію ЄС за наявності шенгенської візи.

Детальна інформація про правила перетину кордону з ЄС і перелік необхідних документів зазначені в “Шенгенському кодексі про кордони” (http://europewb.org.ua/shengenskyj-kodeks-pro-kordony-umovy-v-yizdu-ta-spysok-suprovidnyh-dokumentiv-dlya-gromadyan-tretih-krayin/) (неофіційний переклад).

* Які громадяни зможуть без віз відвідувати країни ЄС?

Усі, окрім тих, хто перебуває у списку осіб, що становлять загрозу суспільному порядку, суспільному здоров’ю чи внутрішній безпеці; перебуває в списку осіб, в’їзд яких хоча б в одній країні ЄС заборонений; засуджений у будь-якій країні – члені Шенгенської зони або ЄС за злочини, які передбачають кримінальне покарання у вигляді позбавлення свободи строком мінімум на один рік; є об’єктом рішення про виселення з країни, яке приймається зокрема у випадках нелегального перебування; по яких є докази участі в злочинній діяльності чи явні докази наявності умислу брати участь у подібній діяльності; не має усіх необхідних документів.

* Виникають сумніви, чи потрібна віза. Що робити?

Якщо є сумніви, чи потрібна віза у вашому особистому випадку, радимо перед поїздкою проконсультуватися з консульською посадовою особою держави, до якої маєте намір подорожувати.

* Чи буде Шенгенська віза (багаторічна) дійсна для в’їзду до ЄС після запровадження безвізового режиму з Україною?

Так, громадяни, які мають дійсні Шенгенські візи, зможуть в’їжджати на територію ЄС протягом усього терміну їхньої дії.

* До яких країн громадяни України зможуть в’їжджати без віз після запровадження безвізового режиму з Євросоюзом?

Після запровадження безвізового режиму громадяни України зможуть в’їжджати без віз до усіх держав – членів ЄС (за винятком Великої Британії та Ірландії), а також до чотирьох держав-асоційованих учасниць Шенгенської угоди.

Тож отримання візи не вимагатиметься під час поїздок до цих 30-ти держав: Австрії, Бельгії, Болгарії, Греції, Данії, Естонії, Ісландії, Іспанії, Італії, Республіки Кіпр, Латвії, Литви, Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії, Швеції.

* Чи зможуть громадяни з паспортами старого зразка (не біометричними) в’їжджати до Шенгенської зони після запровадження безвізового режиму?

Громадяни, які мають дійсні Шенгенську візу та закордонний паспорт старого зразка, також можуть в’їжджати на територію ЄС.

* Чи матимуть право здійснювати подорожі до Європи без віз громадяни України, які постійно проживають на території тимчасово окупованих АР Крим та ОРДЛО?

Громадяни України, які постійно проживають на територіях тимчасово окупованих АР Крим та ОРДЛО, як і всі громадяни України, матимуть право користуватися перевагами безвізового режиму з ЄС на загальних умовах, оформивши біометричний паспорт України й дотримуючись інших відповідних вимог для безвізових подорожей.

* Які документи потрібні для здійснення подорожі з дитиною?

Кожна особа, включаючи дітей незалежно від віку, повинна мати окремий паспорт. Фізична особа, яка досягла 16 років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Фізична особа, яка не досягла 16 років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальників та в їхньому супроводі або в супроводі осіб, які уповноважені ними.

Залежно від приватних обставин можуть знадобитися додаткові документи, про які слід дізнатися у профільних службах.

* Чи діятиме надалі Угода між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз після запровадження безвізового режиму?

Так, Угода між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз застосовуватиметься і після запровадження безвізового режиму, зокрема щодо оформлення віз особам, які користуватимуться паспортами старого зразка.

* Чи припинять дію угоди про малий прикордонний рух між Україною та сусідніми країнами після запровадження безвізового режиму?

Запровадження безвізового режиму для короткотермінових поїздок громадян України не матиме впливу на порядок поїздок громадян України, який застосовується в межах угод про малий прикордонний рух. Угоди про малий прикордонний рух, укладені з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, застосовуватимуться і надалі.

* Що дасть українським громадянам запровадження ЄС безвізового режиму?

Позитивні зміни для українських громадян із запровадження безвізового режиму забезпечать мобільність, сприятимуть розвитку ділових контактів, необхідних для ефективного функціонування поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі з ЄС, а також співробітництву в економічній, політичній, науковій, культурно-гуманітарній та інших сферах, подальшій успішній інтеграції України в європейське співтовариство.

* Як запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для України сприятиме подальшій візовій лібералізації з іншими країнами?

Запровадження Євросоюзом безвізового режиму для України свідчитиме про високу довіру держав – членів та інституцій ЄС до рівня безпеки документів, управління кордоном, запобігання нелегальній міграції, боротьбі з організованою злочинністю й забезпечення прав і свобод людини в Україні. Це безумовний позитивний сигнал та аргумент для проведення переговорів про запровадження іншими країнами безвізового режиму для українських громадян.

За матеріалами Міністерства

закордонних справ України.

(Надано департаментом інформаційної діяльності та комунікацій

з громадськістю Полтавської ОДА).