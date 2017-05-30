Нещодавно полтавські театрали одержали несподіваний для багатьох подарунок – прем’єру вистави “Президент вибирає”. А з ним – ще й справжній сюрприз, адже головну роль у ній зіграв народний артист України, актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Анатолій Гнатюк. Широкому загалу він більше відомий як ведучий щотижневої телепрограми “Лото-забава” на “Першому Національному”. Цікаво й те, що автор п’єси – його син, уже відомий драматург Богдан Гнатюк. Про сюжет комедії він розповідає так: “Увечері до президента однієї європейської країни Берната раптово приходить коханка і заявляє, що йому потрібно остерігатися своєї дружини, оскільки та є агентом ворожої організації. Дружина в свою чергу запевняє президента, що агентом є коханка і цієї ночі вона його скомпрометує. Кому повірить глава держави, чи зуміє в такій делікатній ситуації врятувати країну і свою політичну кар’єру?”

Як часто буває, насправді п’єса ставить значно більше запитань, тим самим порушуючи вагомі й актуальні для будь-якої держави проблеми. Чи пощастило країні з президентом, якого обрав народ? Чи пощастило президенту з країною, яку він очолив? Наскільки він незалежний у своїй діяльності? І – наскільки залежний, від кого залежний? Усе це разом спершу сумбурно, майже у жанрі театру абсурду, з’ясовують дійові особи. Перша дія вистави здається фарсом, який навіть присмачено пісенним вітанням відомої артистки (героїня відверто подана в її образі) відомому президентові – “Happy Birthday To You!”. У другій уже спокійніше йдеться до розв’язки, до певного прозріння, моральних висновків, підсумків, які дають шанс президентові зробити правильний вибір. А глядачеві дарується простір для асоціацій і власних висновків у театральному й реальному вимірі.

І все це – комедія. У ній головний герой – як риба у воді: Анатолій Гнатюк давно освоїв цей непростий жанр і запальною грою завертів довкола себе усіх виконавців. Про роботу з артистами Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В.Гоголя на своїй сторінці у “Фейсбуці” він пише: “Це був для мене фантастично драйвовий творчий період, за яким я вже скучаю. Як артист я отримую величезне задоволення від життя на сцені в цій виставі”. І високо оцінює роботу полтавців – заслуженої артистки України Маргарити Томм, Богдана Чернявського, Віталія Крапіви, Наталії Сизової, Ольги Чернявської, Юліани Терещук.

Здійснили постановку вже відомий полтавцям із попередніх робіт режисер Сергій Павлюк із Херсона, київський художник Олексій Вакарчук, режисер із пластики, також херсонець, Юрій Бусс.

Для глядачів, які вже подивилися дві прем’єрні вистави і вітали їх щирими оплесками стоячи, важливо й те, що на полтавську сцену свіжим вітром вривається сучасний світ із його непростими реаліями. До того ж завдяки творчим пошукам молодого українського драматурга.

Лідія ВІЦЕНЯ

“Зоря Полтавщини”