Цьогорічна весна подарувала нам чимало не вельми приємних погодних сюрпризів: і снігом закидала, і суховіями землю обезводнювала. Через відсутність тепла суниця й інші плодово-ягідні культури – під загрозою масового ураження грибними інфекціями. Тож у міжсезоння садівникам і городникам є над чим працювати – тільки встигай!..

ГОРОД

До початку червня вірогідність нічних заморозків хоч і низька, але все ще зберігається. Згідно з народними прикметами, якщо на воді з’явилося латаття, постійно кує зозуля і зацвіла червона горобина, холодів більше не буде. Але прикмети прикметами, та тільки не слід поспішати знімати укриття з нестійких до морозів кабачків, кавунів і огірків.

Одна із основних турбот у червні – боротьба з бур’янами. Молоду шкідливу поросль у міжряддях ефективно знищує препарат Раундап. Багаторічні бур’яни можна систематично пригнічувати, зрізуючи їх на глибині 2 см плоскорізом Фокіна. Залишати їх можна прямо під кущами і деревами як мульчу – вони захищатимуть ґрунт від пересихання й, поступово перепріваючи, збагачуватимуть грунт органікою.

На початку місяця можна висівати на грядки пізні сорти моркви, чорну редьку, досаджувати у відкритий грунт розсаду огірків, скоростиглих сортів томатів, кабачків, гарбузів, буряків.

Щоб родина була з вітамінами, радимо налагодити на своїй присадибній чи дачній ділянці конвеєр зеленних скоростиглих культур. Так, у міжряддях картоплі можна у міру достигання і збирання врожаю підсівати листковий салат. До речі, новинка від селекціонерів – сорт Маринелла з високим вмістом йоду. Він вирізняється темним обрамленням листків. Північний рум’янець – сорт, що вирізняється високими смаковими якостями. Серед ранніх сортів салату на увагу заслуговують Етна, Королева льоду, Пірат, Мауглі, що утворюють головки, а також Гранд Рапіді, листкові – Розелло, Рекорд тощо.

Любителям пряних культур слід звернути увагу на сорт кропу Симфонія, коріандру – Вєтєрок, Тайга, Бородинський, базиліку – Арарат, Рубін Каїру, Маркіз.

Висаджені у травні у відкритий грунт кабачки, гарбузи, огірки можна підживити настоєм свіжого гною у співвідношенні 1:10. Грядку із молодою капустою полийте вапняним молочком (1 склянка на 10 л води) або розчином кальцієвої селітри

(3 столові ложки на 10 л води) – це захистить рослини від кили.

Якщо на цибулі й часнику з’явилися стрілки, їх треба видалити й приготувати з них корисний настій. Для цього 250 г нарізаних стрілок слід залити 5 л води, закрити і настояти протягом чотирьох годин, процідити і відразу ж обприскувати рослини проти літніх шкідників.

Якщо в теплицях рослини погано зав’язують плоди, то раз на 10 днів у ранкові години бажано обприскувати їх препаратами Зав’язь або Бутон. Якщо на огірках з’явився павутинний кліщ (характерна ознака – масове пожовтіння листя), слід негайно застосувати Фітоверм.

Томати й інші пасльонові культури від фітофторозу можна захистити, періодично обробляючи їх молочною сироваткою із додаванням йоду (11 крапель препарату на 1 л). Готовий розчин слід розчинити у 9 л води й рясно обприскати ним рослини. З цією ж метою можна застосувати й Фітоспорин чи Циркон.

ЯГІДНИК

Як тільки молоді пагони малини досягнуть метрової довжини, слід прищипнути їхні верхівки, щоб вони розгалузилися, – буде більше ягід. Грунт під малиновими кущами для ефективнішого збереження вологи краще замульчувати.

На кущах чорної смородини о цій порі можуть з’явитися дрібні оранжеві плями – стовпчаста іржа. Виявивши вогнища інфекції, слід негайно обробити кущі препаратами, що містять мідь.

У вологу погоду на суниці й малині може з’явитися сіра гниль. Щоб убезпечити ягідник від цієї грибкової інфекції, грунт навколо кущів слід притрусити попелом, а кущі обприскати біопрепаратами Фітоспорин або Циркон. Для людини вони не шкідливі, тож ягоди можна збирати і споживати вже через 2–3 дні після обприскування.

Якщо на кущиках суниці, що саме достигає, помітили згустки піни, це характерна ознака появи слинявки. Позбутися цього шкідника можна, обливши рослини, де вже зібрано врожай, дуже гарячою водою (60–65 °С) із додаванням марганцевокислого калію. Розчин повинен бути яскраво-рожевого кольору.

У другій половині червня починає дозрівати жимолость. Птахи дуже люблять ці ягоди, тож, щоб не залишитися зовсім без урожаю, кущі треба накрити захисною сіткою. Можна використати навіть ту, із якої зазвичай облаштовують огіркову шпалеру.

У період масового дозрівання фруктів сад бажано обробити одним із біопрепаратів для нормалізації хімічного складу клітинного соку, наприклад, «Епін-екстра» чи «Здоровий сад». Справа в тім, що шкідники не чіпають рослини, в клітинному сокові яких переважають білки.

КВІТНИК

Вже відцвіли бузок, дейція, вейгела й інші весняні багаторічники. Щоб повернути кущам декоративність і стимулювати відростання молодої порослі, на якій наступного року з’являться квіти, необхідно пообрізати зав’ялі суцвіття, а потім підживити рослини азотовмісним добривом.

У червні настає час для розмноження хризантем, флоксів, гортензій, троянд поділом кущів. На початку літа можна розмножувати й клематиси, але – способом укорінення відводок.