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Полтавщина
Хенд-мейд, одяг і джеми: У Полтаві пройшов перший фешн-фестиваль «Artмаркет»
29 May 2017
Після трирічного спаду, соціально-економічне становище Полтавщини стабілізувалося та покращується
29 May 2017
«Велодень-2017»: Полтавою проїхали понад тисячу велосипедистів
29 May 2017
Полтавщина лідирує у загальних обсягах видобутку вуглеводнів в Україні
29 May 2017
У спорткомплексу в авіамістечку змінився забудовник, а для його завершення потрібно ще 102 мільйона гривень
29 May 2017
Полтавцям показали фільм про життя митрополита УГКЦ Йосифа Сліпого у засланні
29 May 2017
Під Кременчуком затримали кримінального авторитета з Донеччини
29 May 2017
Увесь статок фракції «Сампомочі» у Полтавській міськраді вдесятеро менший за розмір готівки Олександра Мамая
29 May 2017
В Полтаві дітей пільгових категорій оздоровлять за 5 мільйонів в таборі «Орлятко»
29 May 2017
У Полтаві іноземці побились з місцевими — одна людина постраждала
29 May 2017
Укрінформ