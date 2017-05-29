“Найулюбленіша ягода в нашій родині – це агрус. Ми нещодавно придбали дачу із невеликим клаптем землі, й тепер є можливість насадити ягідник. Тож порадьте, будь ласка, хороший сорт агрусу, щоб і урожайним був, і щоб колючок на ньому не було”.

Василь ВАХНЕВИЧ,

пенсіонер.

Полтавський район.

На запитання відповідає агроном Марія ПРИХОДЬКО:

– Гідних уваги сортів агрусу доволі багато, але один із кращих, що повністю відповідає побажанням читача, – Африканець. Побачивши плоди цього сорту, неважко зрозуміти, звідки така назва. Ягоди сорту Африканець – темного забарвлення, у стадії біологічної стиглості – майже чорні. Вони вирізняються кисло-солодким присмаком, із легким ароматом чорної смородини.

Серед найбільших переваг цього сорту – відсутність колючок і висока зимостійкість. До того ж він не уражується попелицею й борошнистою росою, від чого потерпає більшість агрусових сортів. Тож його сміливо можна висаджувати в місцях підвищеної вологості. Щоправда, Африканець не має імунітету від антракнозу, але його легко захистити від цієї напасті обприскуванням 3-відсотковим розчином бордоської рідини. Робити це слід ранньою весною. Перед цвітінням обробку слід повторити, але цього разу – одновідсотковим розчином.

Більше догляд за агрусом сорту Африканець нічим не відрізняється від загальної агротехніки цієї культури. На початку утворення плодів кущі бажано підживити розчином аміачної селітри (із розрахунку до 20 г речовини на 10 л води) або ж коров’яковим настоєм (1,5 л/10 л води).

Осіння підготовка агрусу до зими передбачає внесення під кожен кущ по 5 кг перепрілого гною, десь 50 г суперфосфату та 30–40 г хлористого калію. Перед підживленням грунт під кущами треба зволожити, а після – спушити.

Ще одна перевага Африканця над іншими безшипними сортами агрусу – він дуже швидко починає плодоносити. Так, перші ягідки з’являються на молодих рослинах уже буквально через рік після висаджування однорічного вкоріненого саджанця.

Позаяк сорт не переносить загущення, до обрізки треба вдаватися вже з другого року. Формуючи кущ, залишати треба всього 3–4 міцних здорових пагони першого року, а слабкі й нерівномірно розташовані – видалити. Доросла рослина має висоту до 1,2 м і повинна складатися максимум із 15 різновікових міцних гілок. У подальшому всі пагони, старші 5-річного віку, а особливо – обламані чи з ознаками захворювань, необхідно вирізати під корінь.

Пагони трирічного віку мають “звичку” нахилятися до землі. Щоб зберегти форму куща, бажано верхівки таких гілок підрізати над брунькою, розташованою на внутрішньому боці. За якісного догляду агрус Африканець даруватиме вам щорічний ваговитий урожай крупних і смачних ягід.