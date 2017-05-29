“Підкажіть, будь ласка, як правильно обрізати калину, щоб вона знову почала плодоносити. У нас на ділянці – дерево заввишки 2 метри. Щороку дає багато сильної порослі. Почали її зрізати, й різко скоротилася врожайність. А ягоди ж у нашої калини такі смачні – аж солодкі…”

Світлана ПЕТРУШЕВИЧ.

м. Горішні Плавні.

На запитання відповідає садівник-городник Валентин ПРОДАЙКО:

– Формування плодоносних культур потрібно робити системно, із урахуванням їхніх вегетаційних особливостей. Щоб ваш калиновий кущ щороку радував рясним урожаєм, спочатку треба визначитися, як саме ви хочете сформувати його, зробити обрізування, а потім лише підтримувати форму. Так, калину можна вирощувати як багатостовбурну або штамбову рослину. Перший варіант більш природний і відповідає біологічним особливостям культури. Головне в цьому випадку – не допускати загущеності й надмірного розростання крони. Діаметр її в дорослому віці не повинен перевищувати 4 метрів. Щороку треба видаляти слабкі й обламані пагони, а також ті, яким уже більше 10 років і вони не плодоносять. Старі й слабкі гілки обрізати слід біля основи – це стимулюватиме появу свіжої порослі. Обламані й уражені хворобами, але молоді треба вкорочувати до здорової деревини.

Щоб “виліпити” штамбову форму рослини, доведеться добре постаратися. Необхідно виділити найсильніший пагін, а решту видаляти у міру появи. На штамбі згодом будуть відростати молоді пагони, на яких і дозріватиме урожай. Сформувавши один раз штамбову рослину (бажано в цьому випадку скористатися досвідом спеціаліста), потім необхідно буде регулярно здійснювати санітарне проріджування, не вдаючись до кардинального обрізування. У восьмирічних і старіших рослин слід також регулярно проріджувати крону.

Якщо ж вирішите посадити молодий кущ, виберіть для нього добре зволожене місце, наприклад, неподалік ставу чи річки, або ж на заглибленій ділянці старого саду. Калина не боїться затінення і прекрасно почувається в тіні великих дерев, але не переносить посухи. Тож за відсутності опадів її треба час від часу рясно поливати.