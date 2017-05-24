Проблема здорожчання проїзду в “маршрутках” Кременчука – не нова. Останнє загострення транспортного протистояння в наддніпрянському місті відбулося в лютому цього року, про що повідомляла “Зоря Полтавщини”. Нагадаємо: тоді кременчуцькі перевізники, використавши як головний аргумент зростання мінімальної зарплати, вимагали від міської влади підвищити вартість проїзду в маршрутних таксі з 4 щонайменше до 6 гривень. Посадовці міськради не прийняли таку вимогу.

Третейським суддею у цьому протистоянні, як і годиться, виступило обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України. Розглянувши розрахунки власників автотранспорту й представників профільного відділу Кременчуцької міської ради, а також дані міського пасажиропотоку, спеціалісти тервідділення АМКУ не знайшли на той момент підстав для зростання вартості проїзду в Кременчуці. Водночас не виключили можливості в подальшому дати згоду на підвищення платні за проїзд у кременчуцьких “маршрутках”, якщо перевізники нададуть більш обґрунтовані розрахунки. І автовласники таки зуміли знайти аргументи на користь підвищення тарифів. Щоправда, їм довелося дещо зменшити свої апетити і погодитися на підвищення платні на 1 гривню.

Так, 3 травня на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради було ухвалене рішення про підвищення тарифу на перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі з 4 до 5 гривень. Водночас, аби добратися із мікрорайону Раківка, що знаходиться у правобережній частині міста, на протилежний його бік, тобто здолати найдовший у місті маршрут, доведеться платити вже 7,5 замість 6 гривень, як було до подорожчання. Нові тарифи на проїзд у “маршрутках” набули чинності 11 травня.

За словами заступника міського голови Кременчука Валерія Декусара, останнім часом громадського транспорту значно поменшало. Як стверджують перевізники, водії, не задоволені зарплатами, виїздять за кордон на заробітки, тож за кермо почасти сідати нікому. Але пообіцяли, що транспорту на міських маршрутах відтепер побільшає. Щоправда, про підвищення якості транспортного обслуговування – ні слова. Тож доведеться кременчужанам і надалі товктися у вщерть заповнених обдертих “маршрутках”, але тепер – за більші гроші, й терпляче очікувати появи комфортних новеньких тролейбусів. Міська влада пообіцяла придбати їх із півсотні. Для цього, нагадаємо, було домовлено про чималий європейський кредит під досить високі відсотки.

Чиновники, анонсуючи оновлення міського тролейбусного парку, обіцяли, що всі пільговики зможуть користуватися новим електричним громадським транспортом без обмежень. Але вже зараз для відшкодування перевізникам тих самих пільгових перевезень пасажирів із урахуванням нових тарифів, за словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, доведеться терміново шукати в бюджеті міста додаткові 1,5 мільйона гривень. Як тут не згадати мишоловку, де тільки й буває безкоштовний сир?..

Юлія ДУМКА-КОНДРАТЬЄВА

“Зоря Полтавщини”