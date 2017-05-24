ПрАТ «АвтоКрАЗ» у рамках виграного тендера, оголошеного одним із операторів газотранспортної системи України, підготував для передачі замовникові 25-тонний автомобільний кран КС-55713 на повнопривідному шасі КрАЗ-6322. Усього за тендерними умовами буде виготовлено вісім одиниць аналогічної спецтехніки. Надбудова змонтована «Торговою компанією «Автокрани України».

База спецвиробу – серійне шасі всюдихода КрАЗ-6322, виконане в стандартній комплектації. Ця модель разом із шасі КрАЗ-65053 і КрАЗ-63221, такими ж затребуваними споживачами і виробниками спецнадбудов, якнайкраще підходить для монтажу автокранів, що експлуатуються у важких умовах в будівельному та нафтогазовому комплексах. Автокрани на шасі КрАЗ мають ряд переваг над аналогами: високу несучу спроможність, надзвичайну прохідність, стійкість, економічність, простоту і надійність конструкції, велику вантажопідйомність. При цьому традиційне капотне компонування КрАЗів полегшує доступ до обслуговування двигуна при складеній та опущеній у транспортне положення стрілі, дозволяє простіше і надійніше закріплювати гак у передній частині автомобіля. При технічному обслуговуванні двигуна не потрібне відведення стріли крана вбік, що, на відміну від безкапотних аналогів, надає додаткові зручності водієві.

Кран обладнаний трисекційною телескопічною стрілою з довжиною 9,7–21,7 м. Максимальне опускання гака – 12 м, зона роботи – 360°.

Перемозі в конкурсних торгах автокранів на базі КрАЗу сприяли високі експлуатаційні характеристики і доступний технічний сервіс українських автомобілів.

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Оригінальний спецавтомобіль із снігоприбиральним обладнанням на повнопривідному шасі КрАЗ-6322 – ще один новачок у лінійці спецтехніки КрАЗу. Навісне обладнання включає шнекороторне устаткування та відвал для прибирання снігу. Автомобіль створено для частини технічної служби ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Всюдихідне шасі КрАЗ-6322, використане як база, – це традиційний вибір тих замовників, для яких висока прохідність, потужність і міць – першочергові важливі показники для подальшої експлуатації. Шасі призначено під монтаж установок спеціального та промислового значення, а також буксування причепа по всіх видах доріг, бездоріжжю та місцевості. Виконання машини – стандартне, серійне, але кабіна – спарена чотиридверна семимісна.

Шнекороторна установка має продуктивність із прибирання снігу 1500 метрів кубічних на годину, ширина очищення від снігу складає 2,74 метра, а висота снігового покриву, що прибирається, – 1,2 метра. Відвал для прибирання снігу, довжиною 2,95 метра, виготовлений із високоякісної сталі та посилений ребрами жорсткості.

Суворі зими зі сніговими заметами, мінливість погоди, зокрема нехарактерні сезонні погодні умови, як цьогорічного квітня, найкраще доводять актуальність такої спецтехніки в автопарках дорожніх та комунальних служб і підрозділах ДСНС. Маючи такі спецмашини на дорогах країни під час природних катаклізмів, можна бути впевненими у безпеці дорожнього руху й уникнути аварій та непередбачуваних ситуацій на автошляхах у негоду.

Діна СТЕГАНЦЕВА

Журналіст