Минулого четверга, 18 травня, священики й парафіяни Полтавської єпархії УПЦ МП прийшли на площу до адмінбудинку на вулиці Соборності, 45, в обласному центрі, щоб висловити свій протест проти нібито запланованих до розгляду того дня у парламенті законопроектів “Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, яка визнана Верховною Радою України державою-агресором” та “Про внесення змін до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”. Подібні акції, ініційовані УПЦ МП, були проведені й у інших областях України та в столиці перед будинком парламенту.

У Полтаві на тій же площі зібралися також віряни та представники духовенства Полтавської єпархії УПЦ КП, які підтримують згадані законопроекти. Однак народні депутати 18 травня до розгляду жодного з них не зверталися.

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Завершився XV Відкритий фестиваль мистецтв для дітей та підлітків “Кременчуцьке розмаїття”. Протягом двох місяців юні аматори з Кременчука, навколишніх районів демонстрували свої таланти. Творчі змагання проходили в рамках тематичних відбірних турів-конкурсів “Золоті нотки”, “Ритми планети”, “Нащадки Мельпомени”, “Чарівна палітра”…

Лауреатів відбірних турів, володарів Гран-прі фестивалю і творчих керівників, які привели своїх талановитих вихованців до першої в їхньому житті значної перемоги, об’єднала сцена Кременчуцького міського палацу культури.