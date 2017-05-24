Обмежені можливості й безмежна сила духу

Нещодавно в оздоровчому центрі “Маяк”, що в Головачі Полтавського району, пройшла п’ята традиційна спартакіада інвалідів праці “Сила духу”. Провели її фахівці управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Полтавській області спільно з фізкультурно-спортивним товариством “Спартак” та регіональним центром з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”.

Шість видів спорту

Мета спортивного заходу – підтримка людей, потерпілих від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, інвалідів від трудового каліцтва в подоланні особистих фізичних обмежень, реабілітація засобами фізкультури і спорту для подальшої адаптації у суспільстві, популяризація спорту й активного відпочинку серед людей з особливими потребами.

Програма змагань, в яких могли проявити себе учасники – понад сто представників усіх районів і міст обласного значення, – складалася з шести видів спорту: шахи, армспорт, дартс, бомбаскет, настільний теніс, гирьовий спорт. Переможці та призери вибороли право представити Полтавщину у фінальній Всеукраїнській спартакіаді, що пройде у червні в Одесі.

Учасників спортивного дійства привітали очільник управління виконавчої дирекції Фонду в Полтавській області Володимир Козуб, заступник голови обласного осередку ФСТ “Спартак”, головний суддя змагань Людмила Новохатько. Було оприлюднено привітання від керівника Фонду Валерія Акопяна. Переможці в командному й особистому заліках у кожному виді змагань отримали почесні відзнаки – кубки, дипломи, медалі та грамоти.

Соціальна реабілітація

– Спортивний напрямок – один із інструментів соціальної реабілітації потерпілих на виробництві, який відіграє позитивну роль у підтримці їхньої фізичної форми та психологічної рівноваги, – зазначив Володимир Козуб. – Загалом обласне відділення Фонду надає 35 видів соціальних послуг 5300 особам, потерпілим на виробництві, й 300 сім’ям людей, які загинули від нещасних випадків на роботі. Виплати компенсацій та інше фінансування відбуваються за рахунок коштів Фонду, які складаються з єдиних соціальних внесків, що сплачують підприємства за своїх працівників. Засновниками Фонду є держава, профспілки і роботодавці. Традиції нашої обласної спартакіади продовжуються, люди із задоволенням приїздять, щоб зустрітися, поспілкуватися, позмагатися. Не зраджують своїм захопленням і уподобанням. Минулого року збірна Полтавщини виборола третє місце на спартакіаді всеукраїнського рівня. Маю надію, що нинішнього року команда, яка буде сформована за результатами обласних відбіркових змагань, виступить не гірше. Ми, організатори, докладемо для підготовки максимум зусиль.

Олександр Качур з села Лиман Другий Решетилівського району приїхав позмагатися в гирьовому спорті. 26 разів підняв гирю вагою 16 кілограмів:

– Тренуватися й готуватися ніколи, бо вдома велике хазяйство, три корови. Поки наносиш у кожній руці по відру, вже м’язи й накачаєш. На спартакіаді вп’яте – беру участь щороку. Спочатку – в тенісі, тепер – у гирьовому спорті. Травму отримав у 1995 році на комбайні – кукурудзу молотив, травмував ногу. Тепер компенсацію за шкоду здоров’ю платить Фонд. Виділили машину з ручним управлінням, користуюся нею. Хотілося, щоб виплати були більшими, я отримую 1200 гривень на місяць.

Володимир Козуб додає: спеціальні автомобілі “Славута” і “Сенс”, яким 10 і більше років, відтепер можна передавати в постійне користування інвалідам.

Проблеми, побажання, роздуми

Представник команди Зіньківського району, журналіст, багатодітний батько Олександр Дейчук, який змагався у дартсі (метанні дротиків), висловив побажання:

– Хотілося б, щоб змагання спартакіади проходили не один день, а три, і в учасників – людей з особливими потребами – було більше часу на підготовку. Виступати у день приїзду, коли люди з дороги, важко. У чому полягає сила духу? На мою думку, в здатності людини жити повноцінним життям. Я – професійний столяр вищого розряду. Працював на Закарпатті. Травма пов’язана з роботою на деревообробному верстаті. Соціальне забезпечення зараз не дуже влаштовує, але районне відділення нашого Фонду робить все, що треба, йде назустріч в усіх питаннях. Раз на три роки забезпечують путівкою на лікування, санаторій я обираю сам.

З кременчужанкою Людмилою Свириденко спілкуємось на майданчику для бомбаскету (це вид спорту для людей з обмеженими фізичними можливостями, де потрібно закинути м’яч у спеціальну низьку баскетбольну корзину з місця – сидячи і стоячи). Жінка говорить, що бере участь у змаганнях із задоволенням, хоча призових місць не займає:

– Подобається виїхати, побути на природі в чудовому оздоровчому таборі в сосновому лісі, подихати цілющим повітрям, поспілкуватися з друзями, знайомими з інших міст і районів, повболівати за членів своєї команди в різних видах спорту. Наша кременчуцька команда дружна, з майже незмінним складом, щороку приїздимо залюбки.

До речі, цього разу Людмила Свириденко виборола третє місце в особистому заліку серед жінок.

– У мене є проблема: ніде тренуватися, удосконалювати майстерність у настільному тенісі, – говорить учасниця змагань із цього виду спорту з Білецьківки Кременчуцького району Віра Бабенко. – Як приїду сюди, тут перед виступом і потренуюся. У нас у селі, в школі, є один тенісний стіл, але зовсім не такий, як на змаганнях. Навіть у Кременчуці не знаю, де тренуватися. Один раз у платному спортклубі позаймалася з інструктором. Доїхати до Кременчука в один бік – 10 гривень. Не наїздишся. Навчилася грати в настільний теніс, коли ще школяркою була. Ветеран праці, маю 41 рік стажу, зараз на пенсії. Працювала водієм машини, 12 років – водієм тролейбуса, потім – на млині, на вальцовці, там отримала травму руки. Ракетку тримаю здоровою рукою, а травмованою треба брати м’ячик, дуже незручно. Але навчилася. Завойовувала призові місця…

Поки ми говорили з Вірою Яківною, оголосили результати змагань: вона стала “бронзовою” призеркою.

– Здоров’я у нас від того, що кинеш м’яч чи дротик, не додасться, навряд чи це щось змінить у стані здоров’я. Але позитив, безперечно, є, – розмірковує учасник спартакіади, представник Полтавського району Джумарт Давудов. – Приїхавши на змагання, людина відчуває, що, незважаючи на проблеми і складності, вона не відірвана від суспільства, про неї дбають… Пишу книги про подолання кризи в душі, алгоритм життєвого успіху. Незважаючи на те, що немає пальців на руці, взяв гітару, переборов себе, граю, співаю, виступаю з концертами. Коли люди, які перебороли свої недуги, не зневірилися, збираються разом, їм є про що поговорити і є до чого прагнути.

Підсумки і висновки

– Шахи – спорт, корисний для всіх, особливо для людей з обмеженими фізичними можливостями. Нещодавно судив змагання шахістів з порушенням слуху, їх не відволікають від гри ніякі звуки. На цій спартакіаді теж добре підготовлені учасники, змагаються 12 шахістів, серед них – одна жінка. П’ять турів по 20 хвилин на партію, комп’ютерне жеребкування, – ділиться враженнями головний суддя спартакіади з шахів Георгій Горгола. – Організація хороша, учасники пристойного рівня.

Фаворитом шахових змагань ще до їх завершення суддя назвав Федора Саричева. Цей спортсмен і став чемпіоном.

За іншими видами спорту перші місця вибороли: в гирьовому спорті в різних вагових категоріях – Анатолій Мороз, Андрій Рибальченко, Сергій Сидоренко; в армспорті – Віктор Нетребко, Сергій Мельник, Валентин Паталах; у дартсі – Григорій Нечай, Наталія Горкун; у настільному тенісі – Олександр Зубар, Оксана Демянко; у бомбаскеті – Катерина Мартюк та Сергій Котенко. Переможцями спартакіади в загальнокомандному заліку стали команди Кременчука, Миргородського та Лубенського районів.

На урочистій церемонії нагородження і закриття обласної спартакіади “Сила духу” Володимир Козуб відзначив, що і перемоги, й просто участь – усе піде на користь здоров’ю, самопочуттю, самовдосконаленню і розвитку людей. Крім учасників, організатори нагородили колективи обласної ради ФСТ “Спартак”, регіонального центру “Інваспорт” і обласного дитячого оздоровчого центру “Маяк” за допомогу в проведенні змагань.

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На стадіоні Кременчуцького льотного коледжу відбулися відкриті першість і чемпіонат Кременчука та Кременчуцького району з легкої атлетики серед спортсменів із обмеженими фізичними та сенсорними можливостями. У змаганнях взяли участь 45 атлетів у складі команд із Полтави, Кременчука, Горішніх Плавнів, Лубен.

Спортсмени змагалися в бігові на дистанції 30, 60, 100, 200, 400 та 800 метрів, стрибках у довжину, штовханні ядра та метанні м’яча. У неофіційному командному заліку І місце здобула команда Кременчуцької філії “Інваспорту”, ІІ місце – команда філії “Інваспорту” Горішніх Плавнів, на ІІІ місці – команда Полтавської обласної ДЮРСШІ.

Серед полтавських спортсменів (тренер – Людмила Циганко) найкращих результатів досягли атлети з ураженнями опорно-рухового апарату та наслідками ДЦП. Так, у бігові на 100 метрів у своїх змагальних класах чемпіонами з результатами всеукраїнського рівня стали першорозрядники Ірина Мартиненко та Віктор Кулаков, а також 15-річний Ростислав Войтович. Чемпіоном у штовханні ядра зі спеціального метального стільця став полтавчанин Олександр Драпак.

Найвагоміших результатів у штовханні ядра серед кременчужан досягли члени збірної команди Полтавської області Олександр Яровий (наставник – Юрій Щипець), першорозрядники Тетяна Білик (тренер-викладач – Ірина Зикова) і Віктор Рудаков (наставник – Дмитро Панчелін). Владислав Косюк став найкращим у бігу на дистанції 200 метрів та стрибках у довжину.

Серед спортсменів із Горішніх Плавнів найкраще в своїх змагальних класах виступили Микола Федоренко та Андрій Кривчун (штовхання ядра зі спеціального метального стільця). Обидва спортсмени – вихованці тренера-викладача з легкої атлетики філії “Інваспорту” Горішніх Плавнів Надії Городинець.

Переможці та призери отримали грамоти й солодкі призи. Змагання були організовані відділом освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької РДА, відділом із фізичної культури і спорту виконкому Кременчуцької міської ради та ГО “КДЮЦС “Оріяна” за участю Кременчуцької філії Полтавського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів “Інваспорт”. Технічну допомогу в проведенні змагань надали Кременчуцький льотний коледж та КДЮСШ “Авангард”.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”

Валерій ЛЕКУМОВИЧ

Провідний фахівець Кременчуцької філії “Інваспорту”