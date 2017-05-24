Гандбол

Полтавський гандбольний клуб “Динамо-Полтавщина” в десятому турі вищої ліги чемпіонату України з гандболу сезону 2016/17 років приймав сумську команду СумДУ. В першому матчі туру полтавці виграли, в другому – поступилися і фінішували третіми у чоловічій вищій лізі серед п’яти команд.

Мотобол

Мотобольний сезон на Полтавщині відкрили команди-земляки. “Дружба” з Мачух Полтавського району, яка на минулорічному чемпіонаті України виборола бронзові нагороди, приймала на своєму полі чинного чемпіона країни – “Ниву” з Вишняків Хорольського району. Господарі програли гостям-чемпіонам з рахунком 1:3.

Волейбол

В іграх шкільної волейбольної ліги України серед 65 команд-учасниць представники Полтави вибороли призові місця. Чемпіонами у своїй віковій категорії стали юнаки 2000 року народження, їхні ровесниці-дівчата вибороли “срібло”. Молодші, 14-річні школярки, привезли додому золоті нагороди. До стартів юних спортсменів підготували тренери Ірина Мороз, Анастасія Котляренко, Ірина Юрченко, Ганна Пушкар, Анатолій Офат.

Аматорський футбол

У Полтаві на стадіоні “Динамо” завершився аматорський футбольний турнір “Відкриття сезону”. Переможцем стала решетилівська команда “Динамо”, на другому місці – “Рокита” з Великобагачанського району, на третьому – ФК “Лазірки” з Оржицького району.

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Розпочався чемпіонат Полтавської області серед аматорів у вищій лізі. Цього року кількість команд зменшилась і на старти вийшли сім клубів: чинний чемпіон Полтавщини “Олімпія” (Савинці Миргородського району), ФК “Рокита”, “Динамо” (Решетилівка), ФК “Лубни”, “Колос” (Лазірки) та дві команди обласного центру – ДЮСШ “Ворскла” і дебютант “Інваспорт”.

Легка атлетика

Відбулася традиційна п’ята легкоатлетична естафета на приз газети “Оржицькі вісті”. На старт вийшли 90 учасників – 18 команд. Спонсорами спортивного дійства виступили агроформування: СТОВ “Селецька”, “Лукім’я”, АФ “Оржицька”, ТОВ “Рост-Агро”, ПСП “Приват-Агро”, СФГ “Світанок”. Фізкультурників привітали керівники району та селища, журналісти “районки”. Серед учнівських команд пальма першості дісталася Лазірківській школі, друге місце – в Оржицької, третє – у Круподеринської ЗОШ. У дорослих перемогу святкували збірна вчителів, команди ЦРЛ та районної ради. Призери отримали кубки, грамоти, сертифікати на грошову нагороду. Всі учасники отримали футболки з написом “З любов’ю до рідного краю” від народного депутата України Костянтина Іщейкіна.