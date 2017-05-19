З нагоди Міжнародного дня спорту заради розвитку і миру в Полтаві презентували книгу “Полтавці під олімпійським прапором”. Представили видання, присвячене землякам-олімпійцям, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Полтавській області Олександр Удовіченко та автор – краєзнавець і публіцист Віталій Григор’єв, повідомляють у Національному олімпійському комітеті. Видання побачило світ за підтримки обласного осередку НОК.

* * *

Спортивний майданчик зі штучним покриттям на подвір’ї Машівської загальноосвітньої школи, який функціонує десять років, – підтвердження популярності спорту. Тут проводяться районні змагання, тренування, ігри, уроки фізкультури. Та з часом покриття на полі зносилося. Директор школи Зоя Гальченко звернулася за допомогою до депутатів обласної ради.

Шкільний стадіон відвідав під час робочої поїздки до Машівського району голова обласної ради Олександр Біленький разом з колегою-депутатом Іваном Сидоренком, інформує прес-служба обласної ради.

“В області повним ходом реалізується програма будівництва майданчиків зі штучним покриттям. Та це зовсім не означає, що за будівництвом нових об’єктів ми залишимо поза увагою забезпечення вже існуючих, – сказав зокрема голова обласної ради. – За минулий рік збудували 10 майданчиків. План на цей рік – 20 об’єктів. Переконаний, що машівська громада цілком може претендувати на отримання нового покриття для вже існуючого об’єкта”, – зазначив Олександр Біленький.

* * *

У Полтаві відбувся другий – міський – етап обласного конкурсу “Найкращий читач Полтавщини” в рамках Всеукраїнського конкурсу “Книгоманія-2017”.

Переможцями міського етапу конкурсу стали учениця ЗОШ № 19 Оля Монахова (читачка бібліотеки-філії № 10 для дітей) та учениця гімназії № 17 Єва Смейле (читачка бібліотеки-філії сімейного читання № 3).