Нині на “порядку денному” України – відміна мораторію на продаж основного ресурсу країни – земель сільськогосподарського призначення.

Ми вже маємо негативний досвід приватизації державних підприємств у 90-х роках минулого століття, коли видавали ваучери як частку майна конкретного підприємства. Тоді пересічних громадян ошукали, бо тодішній ваучер нині дешевший навіть за папір, на якому його надрукували. Між тим, окремі особи “сколотили” собі чималенькі статки, реалізуючи таку прихватизацію-ваучеризацію.

Щоб не допустити повторення “ваучеризації” народу, аграрії Полтавщини вимагають від парламенту, Уряду і Президента України спрямувати зусилля на втілення земельної реформи, а не на поспішний продаж національного багатства, на цьому наголосив під час прес-конференції в ОКІА “Новини Полтавщини” голова обласної організації Аграрної партії України, член Президії та політради АПУ, депутат обласної ради Віктор Скочко.

– На засіданні Президії партії було прийнято рішення – продовжити й очолити боротьбу українського народу за найцінніше багатство – землю, – констатував голова обласної організації АПУ. – Адже, незважаючи на наші зусилля й коаліційну угоду, Уряд вирішив на вимогу МВФ розпочати в 2018 році “дикий” продаж землі. Ми з цим не погоджуємося. Для нас це, мабуть, останній рубіж і найважливіша битва за часи незалежності України. Продаж землі в нинішніх умовах – це авантюра, це катастрофа, з якої Україна вже не вибереться, – вважає Віктор Скочко. – Україна не готова до відкриття ринку земель ні в правовому, ні в організаційному, ні в фінансовому сенсі. Проте в Меморандумі між Україною та МВФ, підписаному найвищими посадовими особами нашої держави, йдеться про зобов’язання ухвалити вже в найближчі тижні закон про обіг земель і розпочати продаж землі з 2018 року. Крім того, на розгляді Конституційного Суду України перебуває подання 55 народних депутатів щодо визнання неконституційним мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

– Варто також нагадати, що в 2017 році за рівнем корупції Україна посіла одне з перших місць у світі. То як у цей час можна запускати продаж землі? Ми не знаємо, скільки землі може належати одній особі (скільки у власності і в оренді?), хто може володіти нашою землею? Ми хочемо, щоб ці норми були прописані. Ми вважаємо, що тільки український народ може бути власником землі. Ми не розуміємо, чому донині в Україні не створений Земельний банк, який би міг кредитувати селян і фермерів, у тому числі й на придбання землі. Адже за які кошти сьогодні можуть купити землю селяни, де їм взяти фінансовий ресурс, під які відсотки? Минулого року Аграрна партія залучила провідних фахівців із земельного законодавства, експертів, які розробили стратегію земельної реформи. Ці напрацювання обговорено під час земельних форумів з представниками різних регіонів України за участю фермерів, місцевих громад, науковців. Загалом напрацьовано 16 почергових кроків реформування земельних відносин, які слід втілити у законодавче поле, – констатував голова обласної організації АПУ. – Так, земельну реформу потрібно завершити. Земля може продаватися як товар. Але на цивілізованому, прозорому й відкритому ринку. Для його впровадження нам потрібно не 7 місяців, як маємо зараз, а 3 – 5 років. Викликає тривогу й подальша доля в умовах “дикого” ринку земель тих агроформувань, які ведуть органічне землеробство. Ми можемо загубити цей досвід. Такі сільгосппідприємства не виживуть без державної підтримки. Мене хвилює й доля тих аграріїв, які займаються виробництвом тваринницької продукції. За 4 місяці цього року Уряд не відпрацював механізму повернення ПДВ за вироблену тваринницьку продукцію. Ці агроформування сьогодні ледве зводять кінці з кінцями й шукають ринки збуту своєї продукції за межами України, – додав Віктор Скочко.

На геополітичних ризиках поспішного впровадження ринку земель акцентував увагу присутніх кандидат наук із державного управління, член Аграрної партії України Григорій Шарий.

– Держави світу зараз на своєму внутрішньому ринку скуповують землі, й жодна за останні 50 років не продає. Усі нарощують державний банк земель. В окремих комунах, скажімо, Німеччини комунальна власність на землю складає до 90 відсотків. У європейських країнах норма державної і комунальної власності на землю сягає 86 відсотків. А в Китаї і мусульманських країнах земля стовідсотково належить державі. В сучасній Україні продаж земель може призвести до масового обезземелення селян. Певні паралелі можна провести зі Столипінською реформою 1906 року, коли селяни, доведені до крайньої межі економічного зубожіння і відчаю, в окремих губерніях за безцінь продали від 40 до 60 відсотків земельних наділів. А за наступні 10 років земля на деяких ділянках здорожчала в 3, а подекуди – в 11 разів. Селяни побачили, що їх ошукали, й відбувся жовтневий переворот, – сказав Григорій Шарий.

На вибірковості в підходах до переоформлення угод на оренду землі наголосив виконуючий обов’язки голови Полтавської обласної асоціації фермерів і приватних землевласників “Відродження Полтавщини”, член Аграрної партії Василь Бурлака. Він зазначив, що деякі фермери, котрі відмовляються “сплачувати відкати”, роками не можуть переоформити в користування землю, яку обробляли не один десяток років, і закликав аграріїв до єднання, аби спільними зусиллями, єдиним фронтом сказати потужне “ні” розбазарюванню українських чорноземів.

Щоб не допустити стихійний розпродаж землі і застерегти владу від безвідповідальних рішень, Аграрна партія України проводить загальнонаціональний збір підписів “Не дамо вкрасти землю!” Планується зібрати 3 мільйони підписів, які наприкінці травня будуть передані до Верховної Ради і стануть документальним підтвердженням волі народу та сигналом для депутатів, які мають служити інтересам своїх виборців, а не міжнародним кредиторам, додав Віктор Скочко.

Якщо внаслідок тієї чи іншої схеми ринок землі буде відкрито, національне багатство українського народу узурпують фінансові клани та іноземні корпорації, попереджають спікери прес-конференції.

– Полтавщина разом з іншими регіонами країни хоче нагадати владі: впровадження ринку земель без проведення комплексної земельної реформи та інституційних реформ – це злочин. Нинішня влада, як і попередня, навіть не намагається прислухатися до думки народу. Вона мріє лише про те, як би поспіхом виставити землю на продаж та “оптом” скупити її, зробивши простих українців кріпаками, – констатував Віктор Скочко. – Народ сам має заявити про свою позицію і змусити владу відмовитись від планів пограбування країни.

Людмила ДАЦЕНКО

“Зоря Полтавщини”