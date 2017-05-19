Минулого вівторка у Полтаві з робочою поїздкою перебував голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Він побував у редакціях газет “Зоря Полтавщини”, “Полтавщина плюс”, інтернет-виданні “Полтавщина”, на радіо і телебаченні філії ПАТ “НСТУ” “Полтавська регіональна дирекція “Лтава”, студії “Місто” та на Громадському телебаченні. Сергій Томіленко спілкувався із журналістами, цікавився проблемами, що найбільше нині дошкуляють майстрам пера і мікрофона, пропонував конкретні шляхи їх розв’язання.

Це – перша зустріч очільника НСЖУ із регіональними журналістами після обрання на посаду керівником Спілки. За його словами, регіон для візиту обрано не випадково, бо ж в обласній організації після чергової звітно-виборної конференції відбулися демократичні зміни, покликані сприяти оновленню й розвитку журналістської спільноти.

В ОКІА “Новини Полтавщини” Сергій Томіленко провів нараду з керівниками комунальних друкованих ЗМІ Полтавщини. Порушувалися нагальні питання реформування. Очільник НСЖУ зазначив, що нині в Україні вже завершили перетворення 37 друкованих засобів масової інформації. На жаль, через певні причини цей процес дещо сповільнено. Втім, багато редакцій нині наближаються до завершальної фази роздержавлення. Задля допомоги їм розробляються відповідні методичні матеріали. Один із них найближчим часом буде презентовано у Києві. Керівник НСЖУ пообіцяв всебічну безкоштовну правову допомогу фахових юристів, котрі співпрацюють із Спілкою. Також запевнив, що з метою запозичення позитивного досвіду НСЖУ сприятиме організації робочих поїздок до редакцій друкованих ЗМІ, котрі досягли успіху на теренах вітчизняного медіа-простору.

Під час зустрічі також обговорювалися методи захисту журналістів під час виконання ними професійних обов’язків, взаємовідносини із владними структурами.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко та голова Полтавської обласної організації НСЖУ Євген Лопушинський вручили посвідчення новоприйнятому члену Спілки, керівнику ОКІА “Новини Полтавщини” Юрію Ніколаєву.

Того ж дня відбулася робоча нарада членів правління та секретаріату Полтавської обласної організації НСЖУ. Обговорювалися заходи до Дня журналіста України та прийнято рішення про запровадження обласного журналістського конкурсу.

Анатолій ВАСЕВИЧ

“Зоря Полтавщини”