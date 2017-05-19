Сади й озерця на смарагдовій околиці Полтави наслухали мелодію ранкового дощу, і здавалося, що то сама природа вирішила урізноманітнити уже традиційний сценарій. Адже все одно 13 травня у дворі садиби-музею нашого видатного земляка, класика української літератури Панаса Мирного у день його народження збиралися гості. Ті з них, котрі почувалися також майже іменинниками, разом поклали квіти до пам’ятника письменникові, а вже затим під час свята під дахом одного з приміщень літературно-меморіального музею одержали дипломи лауреатів премії імені Панаса Мирного.

Цьогоріч її присуджено шістьом із 16-ти претендентів, адже у номінації “Література, літературознавство” було встановлено дві премії. Вручення престижної нагороди відбулося 19-й раз.

Численних гостей і зокрема переможців творчого конкурсу (а їх прибуло на вручення п’ятеро) привітав заступник голови обласної ради Анатолій Ханко. Він зазначив, що серед усіх заснованих обласною радою нагород премія Панаса Мирного є найпопулярнішою, а твори письменника залишаються актуальними, вони цікавлять читачів і сьогодні. Навіть в Авдіївці, на сході України, нещодавно наші воїни попросили волонтерів із Полтави привезти їм наступного разу книги Панаса Мирного.

Анатолій Ханко вручив дипломи лауреатів премії: у номінації “Література, літературознавство” – Олександру Лук’яненку, кандидату історичних наук, старшому викладачу кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка, – за книгу “Філософія родошанування. Поетичні роздуми” та Раїсі Жаровій (Плотниковій), члену Національної спілки письменників України, – за роман “Реквієм для Рози”; у номінації “Мистецтво” – Марині Рожнятовській, члену Національної спілки художників України, – за творчий доробок; у номінації “Народна творчість, народні ремесла” – Дмитру Королю, члену Національної спілки художників України, Молодіжної спілки художників України, Національної спілки майстрів народного мистецтва України, – за творчий доробок; у номінації “Благодійна та громадська діяльність” – Юрію Работіну, заслуженому журналісту України, голові оргкомітету Загальнонаціонального конкурсу “Українська мова – мова єднання”, – за активну громадську діяльність, спрямовану на утвердження духовних цінностей українського народу.

Кожен із нагороджених сказав своє слово, і це була не лише подяка представникам влади і членам журі за визнання творчих здобутків, а й погляд у далеке минуле, адже й тоді саме Панас Мирний згуртовував українську творчу інтелігенцію, а також ішлося про бажання й надалі працювати заради слави рідного міста, Полтавського краю, всієї України.

Група номінантів премії була нагороджена Почесними відзнаками обласної ради.

Піснями, створеними полтавськими митцями, нагороджених вітали соліст обласної філармонії Микола Гармаш, заслужені артисти України Валерій Соколик і Тетяна Садохіна. Провела урочистості артистка філармонії Катерина Юрченко.

За 19 років із часу заснування премії імені Панаса Мирного її лауреатами стали 95 осіб і 8 творчих колективів.

Марія ВІТРИЧ

Журналіст