У черговому турі чемпіонату України з футболу Ліга Парі-Матч полтавська “Ворскла” вдома приймала кропивницьку “Зірку”. На 30-й хвилині матчу Хльобас відкрив рахунок у цій зустрічі. Володіючи ініціативою, полтавці неодноразово могли подвоїти його, але не спромоглися зробити це. Натомість гості свого шансу врятувати гру не упустили. На 74-й хвилині Загальський із далекої відстані пробив по воротах Шуста. Полтавський голкіпер не втримав м’яч, і статус-кво було відновлено – 1:1. Таким чином, прикра домашня нічия. І “зелено-білі” записують до свого активу лише одне очко.

Кольори “Ворскли” у звітній зустрічі захищали: Шуст, Даллку, Чижов, Чеснаков, Ткачук (Загорулько, 77), Мякушко (Саків, 80), Шарпар, Сапай, Ребенок, Хльобас, Одарюк (Кунєв, 68).

Результати інших матчів 29-го туру: “Волинь” – “Сталь” – 0:1, “Зоря” – “Олександрія” – 1:0, “Олімпік” – “Динамо” – 2:1, “Чорноморець” – “Шахтар” – 0:3, “Дніпро” – “Карпати” – 2:3.

Богдан ЛЕБІДЬ

Журналіст