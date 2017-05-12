Полтавщина відзначила 72-гу річницю Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Для сивочолих фронтовиків – представників ветеранських організацій – в обласній державній адміністрації відбувся урочистий прийом.

– Хорольська земля пам’ятає воїнів, полеглих під час її визволення, тисячі загиблих у Хорольській ямі, – наголосив почесний ветеран України, голова ради Хорольської районної організації ветеранів Дмитро Кражан. – У нашому районі залишився 41 фронтовик, двоє з них наближаються до сторічного віку. Хочу висловити вдячність керівництву області за те, що не зраджують традиції і збирають ветеранів на зустрічі, а також центрам соціального обслуговування за турботу про нас.

Почесних гостей тепло привітали керівники області.

– Дозвольте низько вклонитися вам напередодні річниці Перемоги. Хочу висловити слова вдячності й сказати, що ми не зрадимо те, що ви зробили 72 роки тому. Наше завдання – зробити ваше життя комфортнішим, – відзначив голова ОДА Валерій Головко.

– На вашу долю випало величезне випробування. Ви – наша жива пам’ять, дай Бог вам усім побувати на весіллях своїх правнуків, – сказав голова облради Олександр Біленький.

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У Державному архіві Полтавської області відкрилася виставка “Життя, обпалене війною. Мовою документів”.

В експозиції – фотознімки червоноармійців, яких вітають полтавці на вулицях звільненого міста, школярів, що кладуть квіти до братських могил. Представлено документи окупаційної влади, а також оригінальні експонати.

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Тематичний захід “Обереги пам’яті” в урочищі Шумейкове Лохвицького району розпочалося з покладання квітів до монумента і Вічного вогню на честь воїнів Південно-Західного фронту.

Ветерани Другої світової війни, голова обласної державної адміністрації Валерій Головко, заступники голови ОДА Олег Пругло, Роман Товстий, Микола Білокінь, голова Лохвицької райдержадміністрації Володимир Рязанов, голова Лохвицької районної ради Анатолій Храпаль, депутати обласної і районної рад, духовенство УПЦ КП на чолі з архієпископом Полтавським і Кременчуцьким Федором, делегації з районів області, представники трудових колективів і організацій, молодь схилили голови у пошані перед пам’яттю полеглих солдатів, які подарували повоєнним поколінням мирне небо.

– Свято Перемоги – велична подія, але водночас і зі смутком, бо Україна в Другій світовій війні зазнала величезних втрат, – наголосив голова ОДА Валерій Головко. – Не втрачається зв’язок між ветеранами і нинішньою молоддю. А отже, ми маємо майбутнє, разом будуємо незалежну, соборну і процвітаючу Україну.

…У якусь мить над урочищем Шумейковим, яке таїть ще багато нерозвіданих сторінок, пустився дощ, що тривав лише кілька хвилин. Неначе саме небо оплакувало тих, хто загинув у жорнах найстрашнішої війни людства.

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У Полтаві на вулиці Соборності відбулися традиційне 37-ме свято духової музики і марш-парад духових оркестрів. Своє мистецтво продемонстрували 26 музичних колективів. Активним учасникам свята духової музики вручено дипломи та нагороди.

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Полтавці традиційно поклали вінки і квіти до пам’ятних знаків героям-авіаторам і “Втеча з пекла”, меморіальної дошки Герою Радянського Союзу Петру Юрченку в авіамістечку.

Букети весняних квітів лягли й до підніжжя пам’ятників воєначальникам – генерал-лейтенанту Олексію Зигіну та генералу армії Миколі Ватутіну, а також до Братської могили у Гришкиному лісі, до стели Героїв, інших пам’ятних місць.

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На Театральній площі обласного центру в святкові дні пройшла мистецька програма “Пам’ятай. Люби. Захищай” разом із загальноукраїнською пам’ятною акцією “Перша хвилина миру”. Увечері, в час, коли 72 роки тому був підписаний акт про капітуляцію гітлерівської Німеччини, на центральних площах міст запалили свічки в пам’ять про полеглих у боротьбі з фашистськими загарбниками.

У парку культури та відпочинку “Перемога” відбулися традиційні урочистості для тих, хто виборов для прийдешніх поколінь мирне небо над головою, – ветеранів Великої Вітчизняної війни.

– На жаль, моєму поколінню довелося дізнатися про лихоліття війни не з книжок, а з історії власного життя. Бережіть мир, цінуйте життя, це – найдорожче! – говорить ветеран Борис Баклицький.

– Низько схиляємо голови в скорботі за тими, хто залишився на полях бою. Розділяємо біль втрат за ветеранами, які пішли у вічність у післявоєнні роки. Ми бережемо пам’ять про них. Дорогі ветерани! Спасибі вам за життя, за врятовану і відбудовану країну, – наголосив міський голова Полтави Олександр Мамай.

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9 травня відбулося покладання вінків і квітів до меморіалу Солдатської слави і Вічного вогню. Тисячі полтавців прийшли на святе місце. Люди тримали в руках портрети прадідів, дідів, бабусь, батьків, які воювали, захищаючи своїх рідних і свою землю.

Квіти до підніжжя меморіалу поклали представники влади, ветеранських, громадських організацій, силових структур, трудових колективів, навчальних закладів, духовенства.

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Тематичні заходи до Дня Перемоги пройшли у закладах культури, бібліотеках, навчальних закладах. Так, у бібліотеці-філії № 6 Полтавської ЦБС під час години-спогаду “Спасибі вам, батьки і діди, за переможний цвіт весни!” з учнями гімназії № 13 зустрівся ветеран Великої Вітчизняної, інвалід війни, полтавець Борис Петрович Ковтун. Він розповів про свій фронтовий шлях, представив і подарував бібліотеці свою книгу “Я бачу сонце”. У вірші автор-фронтовик зазначає: “Сили зла і світла сила зійшлись у двобої – і любов до Батьківщини підняла героїв…”

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Урочистості з нагоди відзначення 72-ї річниці перемоги над фашизмом в Кременчуці відбулися під гаслом “Ніколи знову” на території оновленого меморіалу “Вічно живим”. Головними учасниками святкового дійства стали ветерани Великої Вітчизняної, які мешкають у наддніпрянському місті. Один із них – кременчужанин Анатолій Іванович Діденко. Його дитячі роки були обпалені війною, що забрала в нього батька. Іван Пантелейович Діденко пішов воювати з фашистами у 1941 році й дійшов аж до Німеччини. Він загинув на чужині, не доживши до Перемоги лише місяць…

Кременчуцькі школярі дарували ветеранам квіти й символічні листи-трикутники зі словами вдячності за їхні мужність і героїзм на фронтах, у тилу, в полоні й концтаборах. Інвалід Другої світової війни, кавалер чотирьох бойових орденів Григорій Лещенко нагадав учасникам мітингу про те, яку високу ціну довелося заплатити за звільнення рідної землі й світу від фашизму. Міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив:

– Нинішні захисники Вітчизни, як і їхні діди в 1941-му, були змушені взяти до рук зброю, щоб захистити мирне українське небо. Тож низько вклоняємося всім, хто боронив рідну землю і захищає її нині, – ветеранам Великої Вітчизняної війни, учасникам АТО.

До меморіалу “Вічно живим” лягли вінки й квіти. Пам’ять загиблих у війні з нацизмом учасники урочистого мітингу вшанували хвилиною мовчання.

З нагоди відзначення 72-ї річниці Перемоги над нацизмом в Кременчуці біля меморіалу “АвтоКрАЗ” організував виставку військової техніки власного виробництва. На ній також були представлені зразки авто і зброї воєнних часів.

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Урочисті заходи, привітання ветеранів, учасників війни, дітей війни, мітинги біля обелісків, панахиди за загиблими воїнами відбулися в усіх містах і районах Полтавщини.

Репортаж підготували Юлія Думка-Кондратьєва,

Ганна Яловегіна,

Олександр Москаленко.

Фото Миколи Безноса, Олега Журавльова, Анни Чапали