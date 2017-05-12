Під такою назвою у Полтаві діяла виставка-презентація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області. 18 із 27 таких установ, які планують працювати цьогоріч, долучилися до заходу. Більша частина з них бере участь в обласній програмі літнього оздоровлення дітей по співфінансуванню. Програма впроваджена з метою зробити путівки фінансово доступними для батьків.

Планується, що 21 день перебування дитини – одна зміна – в літніх таборах області коштуватиме в межах 4400 – 6500 гривень. Такі ціни зокрема озвучували представники присутніх на виставці закладів оздоровлення Полтавщини. Згідно з програмою співфінансування до 70 відсотків вартості путівки відшкодовують обласний і місцеві бюджети. Батьки мають сплатити не менше 30 відсотків від ціни путівки.

Детальніше із механізмом роботи системи ознайомила головний спеціаліст відділу управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Олена Жук. Вона розповіла про покрокові дії батьків для отримання фінансової підтримки: “Система часткового відшкодування передбачає, що батьки самостійно обирають дитячий заклад по області (поки що програма діє лише в межах Полтавщини), звертаються туди, отримують підтвердження, що установа має змогу прийняти їхню дитину. Заповнюють згоду (можна і в телефонному режимі) на перебування дитини в літньому таборі. Отримують на електронну пошту чи факсом копію підтвердження з печаткою. Для одержання компенсації до 70 відсотків вартості путівки звертаються у райдержадміністрацію, міськвиконком чи об’єднану територіальну громаду за місцем проживання, додавши до підтвердження відповідний пакет документів – копію свідоцтва про народження дитини, копію паспорта, довідку про склад сім’ї. Розмір компенсації безпосередньо прораховують відповідні структурні підрозділи органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування.

У нашому порядку прописано, що кожна РДА, міськвиконком чи ОТГ самостійно визначає обсяг коштів, які сплачуватимуться. Він може становити від одного до двох прожиткових мінімумів, але не більше, ніж 70 відсотків від вартості путівки. Наприклад, якщо путівка коштує 5000 гривень, то 70 відсотків – це 3500 гривень. Два прожиткових мінімуми на дитину якраз складають цю суму (з 1 травня – 1777 гривень на місяць. – Авт.). У такому разі компенсація до 70 відсотків від вартості може бути. Але якщо путівка дешевша й коштує, скажімо, 4000 гривень, то 3500 органи виконавчої влади та місцевого самоврядування сплатити не можуть, бо це вже перевищує граничний відсоток бюджетної доплати. По області планують нараховувати компенсацію в розмірі, не меншому, ніж 1,5 прожиткового мінімуму.

Порахувавши розмір компенсації, структурні підрозділи на місцях надають підтвердження суми, сплаченої за рахунок бюджету, і відповідно визначають розмір батьківської доплати. До слова, кошти для компенсації вартості путівки надходять із двох джерел: половина – з місцевого бюджету (РДА, міськвиконкому чи ОТГ), половина – субвенція з обласного бюджету. Таким чином депутати обласної ради підтримують оздоровлення дітей, яке повсякчас є пріоритетним питанням. Потім батьки сплачують свою частину. До речі, вони можуть зменшити її розмір, звернувшись у профспілкові організації за місцем роботи. Привозять дитину в оздоровчий заклад. Після того, як вона упродовж 21 дня там відпочила, установа повідомляє про це орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування. Відповідно до цього запиту кошти надходять на рахунок закладу”.

Олена Жук зазначила, що Полтавщина стала першою в Україні, де почали працювати за частковим відшкодуванням. Така система діє на теренах краю другий рік і вже показує хороші результати. Цьогоріч інші області зацікавилися ідеєю й хочуть впроваджувати її на місцях. Налагодження відповідної системи в різних регіонах держави дозволить розпочинати міжобласну співпрацю, пояснила Олена Жук. Тоді діти з Полтавщини зможуть оздоровлюватися в закладах інших регіонів України.

Анна ВАСЕЦЬКА

“Зоря Полтавщини”