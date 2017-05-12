У черговому турі чемпіонату України з футболу Ліги Парі-Матч полтавська “Ворскла” зустрічалася на виїзді із луцькою “Волинню”. Долю поєдинку вирішив єдиний м’яч, забитий Мякушком на 24 хвилині – 0:1. Наші земляки продемонстрували цікавий, змістовний футбол, порадувавши своїх уболівальників, а тому перемогли цілком заслужено.

За “зелено-білих” грали: Шуст, Скляр, Мякушко (Саків, 68), Шарпар (Кунєв, 90), Хльобас (Косовський, 90+2), Чеснаков, Одарюк, Кравченко, Чижов, Даллку, Ребенок.

Результати інших матчів 28-го туру: “Олімпік” – “Чорноморець” – 1:0, “Шахтар” – “Зоря” – 3:2, “Сталь” – “Карпати” – 2:1, “Зірка” – “Дніпро” – 1:1, “Динамо” – “Олександрія” – 6:0.

Сергій МИШАК

Журналіст