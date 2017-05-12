“Волинь” – “Ворскла” – 0:1

Опубліковано: 12 Травня 2017

У  черговому турі чемпіонату України з футболу Ліги Парі-Матч полтавська “Ворскла” зустрічалася на виїзді із луцькою “Волинню”. Долю поєдинку вирішив єдиний м’яч, забитий Мякушком на 24 хвилині – 0:1. Наші земляки продемонстрували цікавий, змістовний футбол, порадувавши своїх уболівальників, а тому перемогли цілком заслужено.
За “зелено-білих” грали: Шуст, Скляр, Мякушко (Саків, 68), Шарпар (Кунєв, 90), Хльобас (Косовський, 90+2), Чеснаков, Одарюк, Кравченко, Чижов, Даллку, Ребенок.
Результати інших матчів 28-го туру: “Олімпік” – “Чорноморець” – 1:0, “Шахтар” – “Зоря” – 3:2, “Сталь” – “Карпати” – 2:1, “Зірка” – “Дніпро” – 1:1, “Динамо” – “Олександрія” – 6:0.

Сергій МИШАК
Журналіст

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Рубрика: ГОЛОВНА
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