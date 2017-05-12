У першій та другій лігах чемпіонату України з футболу відбувся 29-й тур. ФК “Полтава” у гостях переміг ФК “Тернопіль” – 0:1. “Гірник-Спорт” із Горішніх Плавнів у Чернігові поступився місцевій “Десні” – 2:0.

Друголіговий кременчуцький “Кремінь” у Новій Каховці розписав мирову із “Енергією” – 1:1.

У турнірній таблиці першої ліги ФК “Полтава” на 10-й сходинці із 39-ма очками, “Гірник-Спорт” – на 12-му місці, в його активі 33 пункти. У другій лізі “Кремінь” посідає третю сходинку із 58-ма очками.

Степан КРАВЧЕНКО

Журналіст