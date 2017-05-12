Відбулося це перед Днем пам’яті та примирення. Правоохоронців викликали перехожі, які побачили наслідки скоєного, зазначили у відділі комунікації поліції Полтавщини.

“На місце події виїхала слідчо-оперативна група. В ході роботи встановлено, що стела (“Героям Майдану”. – Ред.) була облита невідомою займистою речовиною та підпалена. Внаслідок горіння закоптилися фотокартки загиблих і вкрита кіптявою сама стела”, – повідомили на сайті головного управління Національної поліції в Полтавській області. Постраждав від вандалів і пам’ятний знак полеглим воїнам АТО.

Мешканка обласного центру Ірина Іванова, яка доглядає територію довкола стел, підпал помітила під вечір. Близько 10-ї ранку, говорить, коли навідувалася до пам’ятних знаків, пошкоджень не бачила. Про це жінка розповіла журналістам телеканалу “Лтава”. Додала: вражена тим, що підпал відбувся серед білого дня і ніхто не зреагував.

Правоохоронці внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 296 (“Хуліганство”). Тривають слідчі дії.

Поліція просить полтавців, які могли бути очевидцями правопорушення, надати інформацію про обставини події та осіб, які можуть бути причетними до злочину, за телефоном: 51-77-28 або 102.

Ніна БАЙРАК

Журналіст