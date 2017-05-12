Такою була тема форуму, присвяченого 21-й річниці утворення руху Анонімних Алкоголіків у Полтаві. У цьому заході взяли участь ті, хто страждає від алкоголізму, члени їхніх родин, небайдужі друзі. Вони приїхали з багатьох міст і сіл Полтавщини, а також із Києва, Харкова, Львова, Одеси, Херсона.

Розпочався форум з параду тверезості. Ведучий запитував у присутніх, хто і скільки часу на даний момент залишається тверезим. У залі були люди, які тільки перший день відмовляються від спиртного і котрі вже понад двадцять років не вживають смертоносного зілля.

Учасники форуму ділилися своїм досвідом одужання, розповідали про труднощі, які доводилося долати, коли прийняли рішення остаточно відмовитися від спиртного. Раніше вони отримували ілюзорну насолоду від алкоголю. Зараз же завдяки програмі Анонімних Алкоголіків та систематичному відвідуванню груп взаємодопомоги відмовилися від нього.

– Ще зовсім недавно я пив майже щодня, кілька разів на рік потрапляв до наркодиспансеру. Періодично кодувався, їздив до ворожок. Втім тверезим залишався недовго, – розповідає Петро. – Напевно, однією ногою був уже на тому світі. Нарешті цей кошмар припинився.

– Одну залежність я змінював іншою: кидав пити, починав вживати наркотики, – пригадує Олексій. – Обманював, крав. Кілька разів мене засуджували, і я відбував покарання. Втім все те чорне вже в минулому. Зараз маю сім’ю й гарну роботу.

– Пияцтвом сам себе загнав у куток, навіть робив спробу самогубства, – говорить Володимир. – І згадувати не хочеться, але розповідати про це треба, щоб інші знали і не йшли цим згубним шляхом. А коли вже потрапили у, здавалося б, безвихідь, мали змогу вирватися з неї.

Зараз у тверезому повсякденні видужуючі алкоголіки і наркомани знаходять чимало радощів і позитивних моментів, навіть незважаючи на сумні реалії сьогодення. Щастя для них – сприймати дійсність такою, якою вона є, не ховаючись від нагальних проблем в алкогольному дурмані.

– Служіння Богу і ближнім, відкритість, чесність, неупередженість – цими рисами, притаманними Церкві, керується й спільнота Анонімних Алкоголіків, – наголошував, вітаючи учасників форуму, ієрей полтавського Свято-Пантелеймонівського храму УПЦ Сергій Дубовий. – Відтак нам є чому вчитися один в одного. Раніше щастям для вас була чарка спиртного чи чергова доза наркотиків. Зараз ви несете щастя в свої сім’ї, колегам, друзям. Бог покликав вас, і ви відчинили двері свого серця. Нині ви щиро й віддано служите іншим, допомагаючи їм долати згубні пристрасті, тож Бог служить вам.

Під завісу форуму його організатори подарували присутнім концертну програму, що завершилася дискотекою і святковим фуршетом із солодощами та безалкогольними напоями.

– Анонімні Алкоголіки не обіцяють вирішити проблем питущих людей, – пояснював в інтерв’ю нашій газеті один із організаторів заходу Сергій М. – Але можуть на особистих прикладах продемонструвати, як жити без алкоголю насичено і повноцінно. Головна передумова – не пити першу чарку і лише сьогодні. Допомога Анонімних Алкоголіків – безкоштовна, бо завдяки їй і вони залишаються тверезими. За підтримкою співдружності Анонімних Алкоголіків можна звертатися у Полтаві за телефонами: (099) 7678213, (096) 1871183.

Богдан ЛЕБІДЬ

Журналіст