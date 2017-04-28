Зі звітом про виконання Програми економічного і соціального розвитку Полтавської області за 2016 рік, а також делегованих обласною радою повноважень на черговій сесії облради, яка відбулася 26 квітня ц.р., виступив голова обласної державної адміністрації Валерій Головко.

Серед найважливіших питань, які були на порядку денному сесії, – звернення до вищих органів державної влади, народних депутатів, окремих посадовців щодо внесення змін до законодавчих актів України, вирішення нагальних питань життєдіяльності області. Затверджено обласну програму “Бюджет участі Полтавської області на 2017–2020 роки” та скориговано кілька раніше прийнятих програм важливого соціального значення. Розглянуто подання щодо надання дозволів на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку з подальшим видобуванням вуглеводнів, та ряд інших питань.

(Докладний звіт про роботу сесії обласної ради буде вміщено у наступному номері “Зорі Полтавщини”).

Віктор КІКОТЬ

“Зоря Полтавщини”