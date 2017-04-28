Минулого вівторка, 25 квітня, з Полтавського обласного збірного пункту до військ направлено 200 призовників, які проходитимуть строкову службу в підрозділах Збройних сил Національної гвардії України. У зону проведення АТО призовники направлятися не будуть.

– Сьогодні на військову службу призиваються найкращі. Якщо ви стоїте в цьому строю, значить, ви фізично загартовані, у вас високі моральні й ділові якості, і головне – ви бажаєте проходити військову службу, – зазначив на урочистому мітингу заступник військового комісара області по роботі з особовим складом та громадськістю підполковник Едуард Бородай.

З напутніми словами до призовників звернулися заступник голови обласної ради Анатолій Ханко, голова призовної комісії Полтави Віталій Нікіпелов, військовий комісар Полтавського обласного військового комісаріату, учасник АТО, полковник Анатолій Губський.

Прийоми рукопашного бою, показові виступи продемонстрували вихованці військово-спортивного центру “Воїн”.

Призовник Сергій Гребінник від імені призовників запевнив у вірному служінні Батьківщині. Щирі побажання синові, його ровесникам – молодим солдатам – висловила Гафія Гребінник. Від учасників антитерористичної операції призовників привітав військовослужбовець Збройних сил України Едуард В’юн.

Продовжуючи давні традиції, юнаків провели на військову службу з хлібом-сіллю. Ритуал освячення провів священик Свято-Успенського собору УПЦ КП Андрій Орловський.

Прес-служба Полтавського обласного військового комісаріату.