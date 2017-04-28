  • Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

“Дніпро” – “Ворскла” – 2:0

Опубліковано: 28 Квітня 2017

У  26-му турі чемпіонату України з футболу Ліги Парі-Матч полтавська “Ворскла” грала на виїзді із “Дніпром”. Із 2011 року в історії протистоянь цих команд не було домашніх перемог. На жаль, для наших земляків ця трохи дивна серія обірвалася на “Дніпро-Арені”. “Зелено-білі” поступилися господарям із сухим рахунком. На 15-й хвилині “Дніпро” відкрив рахунок, а на 54-й – подвоїв його.
Натомість “Ворскла” провела чимало позиційних атак, але в її складі не знайшлося виконавця, який зміг би старання оборони і півзахисту завершити взяттям воріт.
За наших земляків у звітній зустрічі грали: Шуст, Ребенок, Чеснаков, Даллку, Пердута, Кравченко (Хльобас, 62), Саків (Ткачук, 46), Мякушко, Шарпар, Одарюк (Бараннік, 81), Загорулько.
Результати інших матчів 26-го туру: “Динамо” – “Шахтар” – 0:1, “Олександрія” – “Олімпік” – 1:0, “Сталь” – “Зірка” – 1:0, “Карпати” – “Волинь” – 1:0, “Зоря” – “Чорноморець” – 1:2.

Богдан ЛЕБІДЬ
Журналіст

Print Friendly

Related posts:

  1. “Ворскла” – “Карпати” – 0:0
  2. “Ворскла” – “Дніпро” – 1:2
  3. “Ворскла” – “Чорноморець” – 2:0
  4. “Ворскла” – “Сталь” – 0:0
Рубрика: ГОЛОВНА
«
»
Ви можете залишити коментар, або Трекбек з вашого сайту. Друкувати Друкувати
12345 (Без оцінки)
Loading...

Залишити комментар

Ліміт часу вичерпаний. Будь-ласка, перезавантажте CAPTCHA.

:?
Вітаємо, Гість
Ввійти Реєстрація
Скайт. Розробка сайтів в Полтаві