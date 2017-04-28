“Дніпро” – “Ворскла” – 2:0

У 26-му турі чемпіонату України з футболу Ліги Парі-Матч полтавська “Ворскла” грала на виїзді із “Дніпром”. Із 2011 року в історії протистоянь цих команд не було домашніх перемог. На жаль, для наших земляків ця трохи дивна серія обірвалася на “Дніпро-Арені”. “Зелено-білі” поступилися господарям із сухим рахунком. На 15-й хвилині “Дніпро” відкрив рахунок, а на 54-й – подвоїв його.

Натомість “Ворскла” провела чимало позиційних атак, але в її складі не знайшлося виконавця, який зміг би старання оборони і півзахисту завершити взяттям воріт.

За наших земляків у звітній зустрічі грали: Шуст, Ребенок, Чеснаков, Даллку, Пердута, Кравченко (Хльобас, 62), Саків (Ткачук, 46), Мякушко, Шарпар, Одарюк (Бараннік, 81), Загорулько.

Результати інших матчів 26-го туру: “Динамо” – “Шахтар” – 0:1, “Олександрія” – “Олімпік” – 1:0, “Сталь” – “Зірка” – 1:0, “Карпати” – “Волинь” – 1:0, “Зоря” – “Чорноморець” – 1:2.

Богдан ЛЕБІДЬ

Журналіст