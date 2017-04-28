Весняні промені вже прогрівають землю, тож настає час сіяти теплолюбні культури, щепити плодові дерева, приділити увагу декоративним багаторічникам. Дай нам, Боже, дощику, щоб мати до борщику!..

ГОРОД

На початку травня вже можна, не боячись заморозків, висівати у відкритий грунт моркву, ріпку, цибулю для отримання зелені, петрушку, кріп, кінзу, крес-салат, пекінську капусту, а також гарбузи й інші баштанні культури.

У першій половині травня починають висаджувати на грядки розсаду середньостиглої капусти. Схема садіння – дворядна з відстанню між рядками 50–60 см, а між рослинами в рядку – 40–50 см. Пізні й середньопізні сорти капусти можна висаджувати в грунт аж до перших чисел червня.

Капусту ранніх сортів, що до цього часу вже повинна акліматизуватися в польових умовах, поливають за відсутності опадів і підживлюють селітрою (із розрахунку 300 г добрива на 10 м2 грядки). Найкраще вносити поживу вручну, розподіляючи її так, щоб вона не потрапила на листя. Підживлення можна об’єднати з поливом, розчинивши селітру у воді.

Огірки, а також кабачки не люблять приморозків. Тому висівати насіння в грунт слід не раніше травня, і то – тільки тоді, коли остаточно мине загроза весняних холодів. До речі, те ж стосується й висаджування на грядку огіркової розсади. Перед садінням цієї примхливої культури необхідно старанно підготувати грунт і створити всі умови для комфортного розвитку рослин. У першу чергу це стосується температурного режиму, а також вологості.

Обираючи ділянку для розміщення на ній огіркової грядки, треба враховувати, що ця культура найкраще родить на пухких грунтах, збагачених перегноєм. Молоді рослини відмінно приживаються на теплих і добре освітлених сонцем місцинах, де не буває протягів і сильного вітру.

Розсаду огірків у фазі 3–4 листків висаджують практично відразу після збирання врожаю ранніх зеленних культур рядковим способом. Між саджанцями в рядку має залишатися не менше 25–30 см при ширині міжрядь 1 м.

Плекати огірки безрозсадним способом краще із насіння, що зберігалося протягом 3–4 років. Щоправда, такий насіннєвий матеріал утворює сходи повільніше, ніж свіжіший. Але рослини, отримані з нього, менше хворіють і дають більшу кількість жіночих квіток, а значить – і щедріший урожай.

Для ранніх посівів використовують сухе насіння, для пізніх – набрякле чи покільчене, але не переросле. Зернятка закладають у неглибокі (2–3 см) борозенки, дотримуючись посівної схеми 50х60 см. Рекомендована глибина їх загортання – 1–1,5 см. Догляд за огірковими сходами передбачає регулярні поливи теплою водою (більш рясні в жарку і посушливу погоду), укриття молодих рослин плівкою в прохолоду й дощ.

Під час цвітіння поливи треба звести до мінімуму й відновити їх інтенсивність на початку плодоношення. Допоки огудиння не зімкнеться, землю у міжряддях слід регулярно спушувати, запобігаючи утворенню щільної кірки, бо огірки мають поверхневу кореневу систему і від нестачі кисню “задихаються”.

САД

У першій декаді травня, до стійкого тепла, слід закінчити всі посадкові роботи. Крім стандартних плодових культур (яблуня, слива, обліпиха), у цей час висаджують й актинідію – сильнорослу багаторічну ліану.

Не можна забувати і про деревця та чагарники, що були висаджені раніше. Так, якщо вони надто заглибилися, їх потрібно пересадити, розмістивши кореневу шийку над грунтовою поверхнею.

Багато садівників вважають травневе перещеплення плодових культур оптимальним. До цієї процедури вдаються тоді, коли необхідно замінити на рослині один сорт іншим, більш врожайним, або ж виростити різносортове дерево. Також завдяки перещепленню можна “змусити” молоду рослину плодоносити раніше, ніж дозволяють сортові особливості. Так, уперше деревця починають масово плодоносити через 5–6, а то й більше років, у залежності від виду. Якщо ж вдатися до перещеплення, то перший урожай плодів можна буде отримати вже на 3 рік.

Для проведення зазначеної процедури годяться здорові плодові дерева, не старіші 10 років. Украй важливо, щоб скелетні гілки таких деревин не були пошкоджені морозобоїнами чи сонячними опіками й не відходили від стовбура під гострим кутом.

Суничник у травні теж потребує уваги. Але не слід поспішати підживлювати молоду плантацію – добрива треба вносити не раніше, ніж через два роки після закладання. Найкраща пожива для суниці в період нарощування вегетативної маси – водний настій коров’яку (в пропорції 1:10), курячого посліду (1:20) чи розчин сечовини.

КВІТНИК

Із початком другої декади травня вже можна висівати настурцію. Використовують замочені протягом доби зернятка. Витрати насінин – 7–10 штук на один погонний метр. Глибина загортання – 3–4 см. У фазу цвітіння настурція вступає приблизно на 40–50-й день після висіву.

Уже можна садити на клумби бульбоцибулини гладіолусів, попередньо відсортувавши здорові екземпляри й очистивши їх від лусочок. Висаджують їх в борозенки, на дно яких заздалегідь насипають тонкий шар піску. В цей же період розмножують лілії, висаджують клематиси, сіють дзвіночки, мальви, наперстянку, турецьку гвоздику й інші одно-, дворічні рослини.