“Чув, що впроваджують агрохімічний паспорт поля. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше”.

Микола Коропець.

Зіньківський район”.

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення – це територія, яка має ґрунтовий покрив, що забезпечує формування відповідного рівня урожайності сільськогосподарських культур. Рівень урожайності визначається станом ґрунтового покриву, зокрема вмістом гумусу, елементів живлення, мікроелементів, водно-фізичними властивостями та інше. Даний комплекс показників можна встановити лише на основі лабораторного аналізу ґрунту, який і є основою агрохімічного паспорта поля.

Отже, агрохімічний паспорт поля – це високотехнологічний продукт, який дозволяє мати чітку оцінку стану рівня продуктивності відповідної земельної ділянки та на підставі якого можна економічно обґрунтувати необхідність вирощування тієї чи іншої сільськогосподарської культури, для досягнення максимальної врожайності і прибутковості відповідного господарства, зокрема господарств-орендарів земель власників земельних часток (паїв).

Відповідно до Закону України “Про оренду землі” розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди землі.

Для підвищення рівня соціального захисту селян – власників земельних ділянок і земельних часток (паїв) Указом Президента України одним із пріоритетних завдань у пореформений період визначено збільшення плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря, що безпосередньо залежить від використання новітніх технологій із вирощування сільськогосподарських культур на зазначених землях з урахуванням якісних показників їх ґрунтів.

Таким чином, поліпшення фінансово-економічного стану орендаря є підставою для переговорів між сторонами договору щодо підвищення розміру орендної плати. Є й інші переваги наявності агрохімічного паспорта поля та доцільності його розробки.

Ґрунти при належному використанні зберігають свої позитивні властивості і навіть можуть їх поліпшувати.

Отримавши агрохімічний паспорт поля земельної ділянки, її власник має документ, у якому зафіксовані реальні показники стану ґрунтів його земельної ділянки.

Агрохімічна паспортизація є способом оцінки якості ґрунтового покриву до моменту передачі та при поверненні з оренди відповідної земельної ділянки. Передавши земельну ділянку орендареві, є можливість при укладанні договору визначити умову щодо стану її якості при поверненні з оренди. Водночас механізм цивільно-правових відносин, закладений в агрохімічному паспорті, дозволить власнику витребувати відшкодування збитків, завданих ґрунтам орендарями, які взяли таку землю для отримання власної вигоди, шляхом її виснаження, оскільки лише таким чином можна провести оцінку стану змін у якості ґрунтів, що відбулися за наслідками господарювання. До того ж у випадку надзвичайних ситуацій (пилові бурі, водна ерозія (змив ґрунту), техногенні катастрофи, що супроводжуються забрудненнями) чи невідповідного застосування орендарем засобів хімічного захисту рослин, що призвело до забруднення або погіршення стану ґрунтового покриву, лише агрохімічна паспортизація земель дозволить притягти нерадивих орендарів до відповідальності та буде підставою для нарахування збитків, у тому числі й недоотриманих у повному обсязі доходів (валової продукції).

Прес-служба головного управління

Держгеокадастру в Полтавській області.