У квітнІ в Україні, і на Полтавщині зокрема, стартувала урядова програма “Доступні ліки”. Вона поширюється на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

Ліки можна отримати в аптеці безкоштовно або з незначною доплатою лише за рецептом. Виписувати рецепти на безкоштовні ліки можуть лише сімейні лікарі центрів первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі – й дітям.

Аптечним закладам вартість ліків компенсує держава. Безкоштовно надаються ліки – учасники програми за найнижчою ціною. Вартість препарату із середнього цінового діапазону держава компенсує частково, його можна придбати з незначною доплатою. Вартість ліків, які не беруть участь у програмі, не компенсується.

Щоб отримати препарат безкоштовно або з частковою компенсацією, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, отримати правильно виписаний рецепт та придбати їх у аптеці з позначкою “Доступні ліки” за рецептом.

Перелік аптек, що беруть участь у цій програмі, шукайте у медичних закладах та на сайтах органів місцевої влади. Список регулярно оновлюватиметься.

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Як зазначив у ході прес-конференції директор департаменту охорони здоров’я ОДА Віктор Лисак, під цю урядову програму Полтавщині виділяється на квітень-грудень 2017 року 18 мільйонів гривень. Перший транш – 2 мільйони – уже надійшов. Станом на початок квітня більше сотні аптек та аптечних пунктів різних форм власності реалізують в області доступні ліки.

Ольга ЩЕГЛОВА.