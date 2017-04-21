На Полтавщині 23 пацієнти живуть із пересадженими нирками

Центр нефрології та діалізу обласної клінічної лікарні імені М.В.Скліфосовського – єдиний в області заклад, де надається високоспеціалізована допомога дорослим хворим у повному обсязі. Тут впроваджуються наукові розробки, нові форми і методи діагностики та лікування, тренінги, наради, виїзди обласних фахівців у міста та райони. Докладніше про це розповідає завідувач Центру, головний позаштатний нефролог департаменту охорони здоров’я ОДА Наталія МОГИЛЬНИК.

– За прогнозами фахівців, кожні 10 років чисельність хворих, які потребуватимуть замісної ниркової терапії, буде подвоюватися. Кому найбільше загрожують проблеми із нирками?

– До груп ризику належать пацієнти, які перехворіли на ангіну та інші стрептококові інфекції, а також підлітки з підвищеним артеріальним тиском. Тільки співпраця сімейного лікаря із суміжними службами може запобігти хронізації процесу та розвитку в подальшому хронічної ниркової недостатності. Достеменно відомо, що зі 100 випадків артеріальної гіпертензії в підлітковому віці 30 відсотків займають нефрогенні гіпертензії.

На початковій стадії хвороби загальний стан пацієнта залишається задовільним, болю немає, а зміни в аналізах сечі не впливають на самопочуття. Тому тільки активне вимірювання артеріального тиску, призначення загального аналізу сечі дозволять діагностувати захворювання та своєчасно призначити лікування.

Гіпертензія є одним із найчастіших проявів хронічної хвороби нирок (ХХН) і може бути як причиною, так і, навпаки, симптомом ХХН. Пригальмувати прогрес цієї недуги можна, лише жорстко контролюючи артеріальну гіпертензію. Максимально зберегти функцію нирок можливо тільки за умови утримання артеріального тиску нижче 130/80 мм рт.ст.

– Тобто доведеться приймати таблетки і від гіпертензії, і від хвороби нирок?

– До призначення антигіпертензивної терапії обов’язкова корекція способу життя: лікар повинен заохочувати пацієнта з хронічними хворобами нирок та артеріальною гіпертензією до змін. Рекомендується споживання солі звести менш як до 2 грамів на добу; привчати себе до регулярних фізичних вправ, бажано – кардіонавантажень. Підтримувати здорову вагу. І необхідно обмежити споживання алкоголю та кинути палити. Мета лікування – досягнути у звичайних для пацієнта умовах цільових значень артеріального тиску за допомогою моно- або комбінованої антигіпертензивної терапії із застосуванням препаратів різних класів.

– Наскільки пов’язані проблеми нирок із цукровим діабетом?

– Найпоширеніша вторинна нефропатія – діабетична нефропатія як ускладнення цукрового діабету. Щороку кількість хворих на цукровий діабет зростає на 4,4 відсотка. Діабетична нефропатія (ДН) є головною причиною смерті хворих на цукровий діабет першого типу. В хворих на діабет II типу діабетична нефропатія посідає друге місце серед причин смерті після серцево-судинних захворювань. Виникнення ДН при цукровому діабеті залежить від віку, в якому “дебютував” цукровий діабет.

Диспансерне спостереження хворого на цукровий діабет здійснює лікар-ендокринолог, але з метою ранньої діагностики та своєчасного лікування при загрозі виникнення діабетичної нефропатії участь нефролога необхідна.

– Але ж на діаліз пацієнти потрапляють не одразу?

– Кожне хронічне ураження нирок, як первинне, так і вторинне, має два нерівнозначних періоди перебігу. Додіалізний період захворювання при своєчасній діагностиці, сучасному лікуванні та якісній вторинній профілактиці хвороби може тривати не одне десятиріччя. Успіх забезпечить лише тісна співпраця суміжних фахівців з нефрологічною службою області в подовженні додіалізного періоду хвороби.

Хронічна хвороба нирок є загрозливим ускладненням. На початкових стадіях вона лікується консервативно, а в термінальній стадії вимагає ниркової замісної терапії.

В області метод гемодіалізу запроваджений 25 років тому, перитонеального діалізу – з 2005 року. Таке лікування для хворих безкоштовне, воно зберігає людям життя, покращує його якість.

– А далі – лише трансплантація?

– Значимість трансплантації нирки важко переоцінити. В області 23 дорослих пацієнти живуть із трансплантованими нирками. Родинні нирки трансплантовано двом молодим людям із цукровим діабетом; ще двом молодим пацієнтам – через вторинну нефропатію на тлі захворювання сполучної тканини. Також трансплантовано нирку хворій із полікістозом. Усі пацієнти до трансплантації лікувалися у нашому закладі методом діалізу. Будь-яке захворювання нирок легше попередити, ніж лікувати.

Спілкувалася Ольга ЦВІГУНЕНКО.