Що таке госпітальний округ?

Це об’єднання в єдину мережу медичних закладів на відповідній території, що забезпечує надання вторинної (спеціалізованої) допомоги мешканцям цієї території. Одна або кілька лікарень, обраних мешканцями як опорні, значно підсилюються, інші – перепрофільовуються в спеціалізовані лікарні, діагностичні, реабілітаційні центри, хоспіси, будинки для літніх людей тощо.

Навіщо об’єднуватися

Якщо хірург робить усього кілька операцій на тиждень, він втрачає кваліфікацію через відсутність практики. Щоб спеціалізоване лікування було якісним, лікар повинен мати постійну практику. Гарна лікарня – це лікарня, де багато пацієнтів. Крім того, після переходу на страхову систему фінансування за кожним пацієнтом до лікарні прийде страхова виплата. Тому малозавантаженим лікарням коштів не вистачатиме, зарплати там будуть нижчі, може навіть постати питання про безпеку пацієнтів.

Світовий досвід

Ця модель довела високу ефективність у Фінляндії, де на 5,5 мільйона мешканців та нещільно заселеній території діє 20 госпітальних округів. Наприклад, госпітальний округ Гельсінкі та Уусімаа об’єднує 24 муніципалітети і 20 лікарень, більшість із яких розташовані у Гельсінкі. А в маленькому Лапландському госпітальному окрузі – тільки одна лікарня інтенсивного лікування.

Як будуть влаштовані округи

Госпітальний округ може охоплювати територію з кількістю мешканців від 200 тисяч (як виняток – 120) до 1,5 мільйона людей. До нього входять як мінімум одна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування та інші заклади (спецлікарні, діагностичні центри, хоспіси тощо). Радіус зони обслуговування – приблизно 60 кілометрів, щоб з будь-якої точки округу можна було доїхати не довше, ніж за 60 хвилин. Адміністративним центром визначається населений пункт, де знаходиться багатопрофільна лікарня другого рівня – місто з населенням понад 40 тисяч мешканців. Як конкретно буде влаштований округ, вирішить Госпітальна рада – дорадчий орган, що враховуватиме інтереси усіх мешканців округу. Саме він формує план розвитку округу на 5 років: вирішить, які заклади будуть посилені, які – перепрофільовані, прорахує маршрути доїзду та потреби в коштах.

Де взяти гроші?

Уряд вирішив виділити інвестиції на закупівлю обладнання та підсилення лікарень. Щоб отримати ці інвестиції, Госпітальна рада мусить розробити багаторічний план розвитку округу.

Як сформували округи в області?

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року затверджено перелік та склад госпітальних округів Полтавської області. Їх буде чотири: Східний, Південний, Західний та Північний.

До Східного госпітального округу ввійшли усі заклади охорони здоров’я, що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, розміщені на території міста Полтави, Диканського, Зіньківського, Карлівського, Котелевського, Машівського, Новосанжарського, Полтавського, Решетилівського та Чутівського районів.

До Південного округу ввійшли лікарні, розміщені на території міст Кременчука та Горішніх Плавнів, Глобинського, Кобеляцького, Козельщинського й Кременчуцького районів.

До Західного госпітального округу входять лікарні, розміщені на території міста Лубни, Гребінківського, Лубенського, Оржицького, Пирятинського, Семенівського, Хорольського та Чорнухинського районів.

До Північного госпітального округу входять лікарні, розміщені на території міст Миргорода та Гадяча, Великобагачанського, Гадяцького, Лохвицького, Миргородського, Шишацького районів.

За матеріалами сайта Міністерства охорони здоров’я України www.moz.gov.ua