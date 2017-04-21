Щоб його уникнути, потрібні сонячні ванни, раціональне харчування та вчасна профілактика.

Вітамін D виробляється шкірою під дією ультрафіолетових променів, а також міститься в деяких продуктах: риб’ячий жир, жовток, молочні продукти. Він сприяє засвоєнню кальцію і правильному його розподілу в організмі, що дуже важливо для розвитку кісткової тканини, роботи центральної нервової системи та інших органів.

З чого починається недуга

Виникає рахіт зазвичай у холодну пору року, коли недостатньо ультрафіолету, або якщо через дисбактеріоз чи ферментопатію вітамін D не засвоюється в кишківнику дитини. Тобто коли доставка кальцію та фосфору не задовольняє потреб організму, що активно росте. Найчастіше рахіт виникає у перші три роки життя, але іноді трапляється у старших дітей і навіть у дорослих.

Якщо вітаміну D не вистачає дитині до року, вона втрачає апетит, у неї пітніють долоньки, стопи, волосиста частина голови. Дитина легко збуджується, непокоїться, погано спить, іноді у неї лисіє потилиця. Лікар має звернути увагу на піддатливість країв великого тім’ячка, зниження тонусу м’язів. Якщо пропустити ці симптоми і не призначити лікування, через кілька тижнів настає період розпалу, коли деформуються кістки: череп видовжується, з’являються лобові горби, викривляються кістки ніг – особливо, якщо малюк уже ходить. На рентгенограмах добре видно кісткові нарости у вигляді “браслеток”, “ниток перлів”, “рахітичних чоток”. Сповільнюється ріст зубів.

Чим загрожує рахіт у стадії розпалу

Діти з рахітом у стадії розпалу починають відставати в розвитку. В аналізах сечі при рахіті виявляється підвищений вміст фосфору, в аналізах крові, навпаки, – зниження кількості фосфору, кальцій – у нормі або підвищений. Діагноз ставиться переважно за сукупністю клінічних проявів. Порушується робота серця і легенів, шлунково-кишкового тракту (часті запори), відбуваються вегетосудинні зміни (дуже сильна пітливість, мармуровість шкіри).

Наслідки перенесеного рахіту можуть залишитися на все життя: криві ноги, потворна форма черепа, вузький неправильної форми таз, що для дівчаток – майбутніх мам – загрожує ускладненнями під час вагітності та пологів. Крім того, діти, які перенесли рахіт у стадії розпалу, дуже довго відновлюються. Можуть часто хворіти.

Профілактика

Чи не найважливіший запобіжний захід – раціональне харчування. Малюків на природному вигодовуванні теж може спіткати рахіт, але частіше хвороба трапляється у дітей на змішаному або штучному вигодовуванні. Якщо прикорм вводиться несвоєчасно, з надлишком вуглеводів, фітинова кислота, що міститься у зернових продуктах, у поєднанні з кальцієм утворює нерозчинні комплекси, які й викликають розлад мінерального обміну.

Правильне харчування – це грудне вигодовування до максимально можливих термінів, введення прикорму не раніше як у 6 місяців, використання для догодовування тільки адаптованих сумішей, поступове введення в раціон жовтка, вершкового масла, печінки, м’яса.

Із медикаментозних засобів профілактики і лікування рахіту можна виділити препарати вітаміну D2 (ергокальциферол) і вітаміну D3 (холекальциферол). Існують масляні й водні розчини. Профілактику рахіту потрібно проводити всім дітям до D3 років, особливо передчасно народженим, ослабленим, дітям перших місяців життя, народженим в осінньо-зимово-весняний період. У сонячну літню погоду використання цих препаратів не рекомендується – під дією ультрафіолетових променів у шкірі дитини виробляється власний вітамін D. Не обов’язково перебувати під прямими сонячними променями, досить, щоб дитяче тіло було максимально відкритим.

Олена МОЗОЛЕВСЬКА,

завідуюча дитячою поліклінікою № 3 Кременчуцької міської

дитячої лікарні.