На дерматомікози страждає чверть населення земної кулі. Інфекція передається через контакт із зараженими поверхнями, носіння чужого взуття. Якщо хтось у сім’ї страждає на грибкову інфекцію, можливе зараження через рушники, губки, шкарпетки, домашнє взуття. Сприяють розвитку дерматомікозів мікротравми шкіри, безконтрольне вживання ліків, недотримання правил особистої гігієни, порушення імунної системи, цукровий діабет.

Грибкові захворювання – мікози, оніхомікози – негативно впливають на увесь організм: знижують імунітет, спричиняють слабкість, головний біль, алергічні реакції, вражають судини (судинні грибкові васкуліти). Така інфекція ускладнює перебіг інших хвороб – екземи, цукрового діабету, астми.

Мікози стоп – це грибкове захворювання шкіри, яке починається з почервоніння та лущення у міжпальцевих складках та на підошвах. Шкіра свербить і тріскається. Якщо не почати лікування, інфекція вражає нігті. Оніхомікози – це грибкове враження нігтів, які стають крихкими, забарвлюються в сіро-жовтий колір, потовщуються і часто ламаються. Хронічна недуга може вразити усі пальці на ногах і руках. У 70–80 відсотках випадків нігті вражає грибок трихофітон рубрум.

У третині випадків причиною гострого ураження шкіри буває трихофітон інтердігітале. Міжпальцеві складки червоніють, з’являються пухирці, виразочки, тріщини, сильний свербіж, біль, набряк.

Грибок вражає частіше людей похилого віку, спортсменів, військових, шахтарів, працівників лазень. Більш чутливі жінки.

Кількість грибкових уражень зростає з кожним роком, збільшується стійкість збудників. Все частіше зустрічаються міксти – коли збудником інфекції є не один, а два й більше грибків. Зростає кількість запущених випадків. При цьому правильний діагноз можна встановити лише шляхом лабораторних досліджень. Лікування грибкової інфекції – довготривале, потрібна неабияка наполегливість пацієнта. Тому запобігти зараженню значно простіше, ніж позбутися хвороби.

Пам’ятайте: манікюрний набір – це річ індивідуальна. Ніколи не користуйтеся чужим взуттям, губками, рушниками. Не ходіть босоніж у спортивних залах, лазнях, басейнах, на пляжі. Дотримуйтеся правил гігієни шкіри.

Людмила ГОЛОПЬОРОВА,

лікар-дерматовенеролог обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру.