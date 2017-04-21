Великодні передзвони над Полтавщиною

Ще за кілька днів до Світлого Христового Воскресіння, у Чистий четвер, в області розпочалися передвеликодні святкові дійства. Головні учасники – школярі та їхні творчі наставники – тішили гостей власноруч створеними пасхальними символами: візерунчастими писанками, оксамитовими, у білих ватяних шапочках “пасками”, плетеними з лози, паперу й стрічок кошиками. Не злічити, скільки такого добра радувало погляд на щорічному фестивалі “Великодня писанка” у Полтаві, де презентували свої вироби вихованці 38 закладів освіти та культури міста.

У Чистий четвер стартували також традиційні благодійні акції, в рамках яких представники влади передали великодні гостинці маленьким пацієнтам лікарень, діткам загиблих бійців АТО, родинам, де підростають трійні…

Надвечір у Велику суботу, 15 квітня, віряни збиралися на святкові церковні служби, складали до великодніх кошиків наготовані для освячення домашні смаколики. Багато людей провели священну ніч у храмах, дочекавшись, коли поллється із висоти дзвіниць радісний великодній дзвін, розпочнеться урочистий хресний хід назустріч Воскреслому Спасителю та зазвучать перші пасхальні вітання: “Христос Воскрес! – Воістину Воскрес!” Загалом до великодніх богослужінь долучилися понад 350 тисяч жителів області.

У Світлий понеділок, 17 квітня, полтавці мали змогу відвідати традиційний обласний фестиваль “Свято Паски”, який проходить з благословення архієпископа Полтавського і Кременчуцького УПЦ КП Федора. Уже втретє дійство було поєднане з Великоднім ярмарком, на якому волонтери Полтавського батальйону небайдужих залучають краян до підтримки захисників Вітчизни.

На Соборному майдані переливався дитячий сміх, лунали веселі українські пісні, апетитно пахло смаженим на вогні м’ясом, парували гарячі галушки, пишалися в кошиках духмяні паски… Дітвора густо обліпила столики, біля яких проводили майстер-класи: п’ятирічна Аня вперше взяла до рук писачок і старанно обводила намальовану на білій шкаралупі яйця квітку. Ще молодші художники ліпили з пластиліну кумедних жовтих курчаток, виготовляли святкові аплікації. Тим часом старші хлопчики та дівчатка приміряли на себе спеціальне спорядження “альпіністів”, дарма що замість гірських вершин довелося підкорювати місцеві гіллясті липи.

Ближче до Свято-Успенського кафедрального собору розташувалися учасники конкурсу на кращу великодню композицію з різних куточків області.

– Нашій церковній громаді вже близько 15 років, – розповів отець Миколай з храму Святого Юрія Переможця, що в селі Соколова Балка Новосанжарського району. – Цього разу на освяченні пасок було понад 200 людей, і це тільки дорослих. Щороку приїздимо в Полтаву на фестиваль. Привозимо вироби наших майстринь. Минулого року дивували пасками з куполами, а нині вирішили прикрасити все по-весняному – квітами.

– Ось чому раніше казали: “Прочитав книгу від дошки до дошки”, – представляє свій священний раритет – грубезну, потемнілу від часу книгу “Казанія” 1870 року голова релігійної громади Хрестовоздвиженського храму з села Мгар Лубенського району Раїса Карпенко. – Бачите ж, палітурка зроблена з дощок. Коли я помітила цю книгу вперше, то подумала, що то шкатулка. А було це на початку чи в середині 1980-х, коли під час виборів прийшла до одного дідуся. Напевно, він колись служив дияконом, а потім довго змушений був переховувати її, бо ж і вистежували, і доносили…

– А ми з Хитців Гадяцького району, – показує на ряд жіночок із вишитими рушничками в руках вчителька Людмила Зубко. – Наша композиція називається “Україна – єдина країна”. Привезли роботи і від школи, і від громади Свято-Троїцького храму, бо ж школа і церква завжди є головними “притягальними”, об’єднавчими центрами в селі.

…Кераміка, жіночі прикраси, сувеніри, обереги, вишиті речі – пропозицій для тих, хто прийшов поярмаркувати, було сотні. Придбавши облюбоване, люди присідали на лавочки й дивилися влаштований просто неба концерт. Однаково щиро аплодували й підспівували як артистам обласної філармонії, так і самодіяльним гуртам.

Усіх ярмаркувальників окропив святою водою архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір. Звертаючись до гостей дійства з імпровізованої сцени, він нагадав про наш обов’язок чесно виконувати Христові заповіді, більше дбати про вічне, хоч воно ніколи й не приносить “дивідендів” у земному житті, виявляти милосердя й жертовність.

Спільними зусиллями всіх, хто долучився до благодійного Великоднього ярмарку, вдалося зібрати близько 48 тисяч гривень. Певну частину з них буде спрямовано на придбання речей, про які просять самі бійці, – прилади зв’язку, генератор, помпа для відкачування води. Але найголовнішою метою волонтерів Полтавського батальйону небайдужих було згуртувати краян заради допомоги на реабілітацію нашому земляку з Семенівського району Ігорю Бахмуту, який зазнав тяжкого поранення в зоні проведення АТО.

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У Світлий вівторок, 18 квітня, духовенство й віряни Полтавської єпархії УПЦ прийшли розділити радість Світлого Христового Воскресіння на традиційний Пасхальний концерт духовної та вокально-хорової музики. У цього дійства вже є своя історія і величезна кількість шанувальників, які відкладають святкові гостини чи інші особисті справи й поспішають до Палацу дозвілля “Листопад”, щоб послухати неперевершені духовні піснеспіви, насолодитися класичною музикою, поринути у чудесний світ народної пісні. Музичні твори у виконанні церковних хорів, юних вихованців недільних шкіл, знаних у місті творчих колективів та самодіяльних артистів гармонійно поєднуються у строкату палітру людських переживань про найголовніше – наше спасіння через Христове Воскресіння.

Пасхальний концерт завжди благодійний, запрошення на нього заздалегідь роздають, зокрема у храмах Полтавської єпархії.

“Я і раніше бував на таких концертах. Дуже подобається, що вони насичені й різнопланові. Незмінно дарують піднесений настрій”, – поділився полтавець Анатолій Кротов. “Особливо полюбилися мені сольні виступи протодиякона Олександра Дубового. Із нетерпінням очікую, що прозвучить у його виконанні цього разу. І, звичайно ж, подобаються виступи діточок, справді за душу беруть”, – сказала полтавка Наталія Дуброва.

Керівник вокального колективу “Покров”, створеного при храмі мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії Тетяна Дубова, яка вже багато років бере активну участь в організації єпархіальних концертів, розповіла, що готуються до них дуже відповідально – тільки-но нарадіються полтавці Різдвяному музичному вечору, вже починає формуватися творча програма до Пасхи.

Митрополит Полтавський і Миргородський УПЦ Филип нагадав краянам, що Воскресіння Христове є найважливішою подією в історії людського роду і що все в житті кожної людини, кожного народу, як і людства в цілому, відбувається за промислом Божим. “У ці квітневі Пасхальні дні ми підносимо молитву за нашу Українську державу, за мир, любов, злагоду в нашій країні й зокрема на Полтавщині”, – сказав владика Филип.

Заслужена артистка України Тетяна Садохіна долучилася до єпархіального концерту вперше. До того ж з особливим подарунком – прем’єрою своєї пісні “Розцвітає вишня”. За кулісами артистка розповіла журналістам і про те, як зазвичай зустрічає Світле Христове Воскресіння: “Я сама печу паски, встаю для цього о четвертій ранку, фарбую крашанки. Обов’язково ходжу в церкву, вистоюю службу Божу. Я віруюча людина”.

Заслужений працівник культури України Григорій Серьожкін привіз на єпархіальний концерт із села Скибівщина Великобагачанського району дитячий ансамбль “Родинонька”. Як непросто розвивати любов до української пісні в реаліях нинішньої сільської місцевості – то окрема історія, яка проситься на шпальти до інших публікацій. А перед виступом з нагоди великого свята Григорій Кузьмович більше розповідав про те, що дітям їхати на такі творчі “гастролі”, як попереду танцювати, що в “скарбничці” їхніх яскравих вражень є уже і мандрівка до Чигирина на всеукраїнський фестиваль колядок, і виступ у Полтавському Хрестовоздвиженському монастирі…

Усмішками й оплесками глядачі дякували всім учасникам Великоднього концерту. Під акомпанемент аплодисментів протодиякон Олександр Дубовий виконав пісенний шедевр Тараса Петриненка “Україна”.

Вікторія КОРНЄВА.