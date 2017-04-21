Такий висновок зробили фахівці нідерландської компанії “Intracare” під час участі у дводенному практичному семінарі на тему “Лікування та профілактика копитних захворювань”, що відбувся на базі ТОВ “Агрофірма “Маяк” Котелевського району. Іноземних гостей вразила чітка організація виробничого процесу на фермах та ефективний менеджмент підприємства.

Учасники семінару, а це керівники, ветлікарі й зоотехніки провідних компаній та сільгосппідприємств з різних областей нашої країни, мали нагоду поділитися досвідом та отримати майстер-клас від спеціалістів із догляду за копитами великої рогатої худоби Ар’яна де Фондефорт і Піта Клоостермана, а також прослухати лекції із зазначеної теми. Місце проведення заходу обрано не випадково, адже про високий рівень агровиробництва “Агрофірми “Маяк” відомо далеко за межами області.

– Ми запозичуємо досвід і ділимося своїм. Це не одноразовий захід, це наша постійна робота, – зазначив помічник директора агрофірми з соціальних питань Юрій Задорожний. – Співпрацюємо з ТОВ “Торговий дім “Бізарт”, який є офіційним дистриб’ютором компанії “Інтракеа”. У рамках співпраці й проводився цей навчально-практичний семінар.

Першого дня фахівці галузі тваринництва на практиці знайомилися з методами застосування інноваційних препаратів для лікування хвороб копит ВРХ на сучасних комплексах АФ “Маяк”, наступного – закріплювали теоретичний матеріал.

Варто зазначити, що нідерландські фахівці також презентували фармакологічні препарати для профілактики та лікування захворювань копит у ВРХ. Ці ліки виготовлені з органічних складових, а ефект від них значно перевищує результати застосування антибіотиків. З огляду на вік присутніх на семінарі слухачів, а більшість із них не старші 30 років, можна бути впевненими, що згодом стереотип мислення аграріїв зміниться на користь екологічного виробництва. Адже органічні матеріали можна використовувати у тваринництві навіть у доїльних залах, тоді як антибактеріальні препарати повністю не виводяться з організму тварин і тому мають негативний вплив на здоров’я споживачів м’ясної та молочної продукції.

Комфорт, генетика, якісні корми

Незважаючи на високотехнологічність тваринницької галузі агрофірми, практично повсюди на фермах відбувається реконструкція чи будівництво приміщень для утримання худоби, впроваджуються новітні технології. Оскільки у справжнього господаря зайвих коштів не буває, у “Маяку” використовують їх раціонально, впроваджуючи виключно інноваційні світові технології. Скажімо, замість бокових стін у приміщеннях для утримання корів встановлюються ролетні штори заввишки 4 м, які в автоматичному режимі швидко відкриваються, забезпечуючи таким чином максимальний доступ свіжого повітря. Головний зоотехнік агрофірми Сергій Грищенко стверджує, що для корів ліпше прохолода, ніж спека. Тварина має дихати чистим повітрям, тоді вона більше буде споживати кормів та відпочивати, а значить, і вироблятиметься більше молока.

Комфорт, генетика, якісні корми є тими необхідними складовими, забезпечення яких передбачає високу продуктивність худоби. Кажуть, молоко в корови на язиці. Звісно, від якості кормів залежить результат великої спільної праці фахівців. Скажімо, наявність достатньої кількості протеїну в кормах забезпечить їх високу енергетичну складову, а значить, – і здоров’я тварин. До речі, молоко агрофірми “Маяк” належить до екстра-класу.

Презентовані на семінарі нідерландські технології догляду за ВРХ маяківські аграрії знають давно і вже близько двох років застосовують. І це дає високий результат, якого не досягти застосуванням антибіотиків, вважає головний ветеринарний лікар агрофірми Микола Колотій. Антибіотиками можна лише на певний час загальмувати розвиток хвороби копит, та в подальшому недуга може прогресувати, а нідерландські гель і спрей дозволяють цілковито контролювати ситуацію та проводити профілактичні роботи. Гігієна і профілактика – це перше, що має бути повсякчас, а боротьба зі збудниками хвороб на фермах не припиняється ніколи, додає фахівець.

Виробничі й соціальні обрії

У процесі роботи семінару його учасникам продемонстрували фільм про ТОВ “Агрофірма “Маяк”, зокрема про функціонування замкненого циклу виробництва “від поля – до столу”. Показати й розповісти було що, адже це багатогалузеве підприємство виробляє понад 55 тонн молока за добу та пропонує споживачу високоякісну екологічну продукцію. Тваринницька галузь агрофірми – тисячі голів ВРХ і свиней, овець, курей, перепелів. Є й чимала пасіка. Господарство має статус племзаводу із розведення української чорно-рябої молочної породи, племрепродуктора – із розведення великої білої породи свиней та асканійської породи овець. Тут успішно розвиваються новітні технології, які впроваджуються в усіх галузях, ефективно працює переробна сфера, налагоджено фірмову торговельно-роздрібну мережу, яка нараховує 14 магазинів торгової марки “Рідне село” – по 7 у Полтаві й Котелевському районі. До речі, в квітні цього року в Київському районі міста Полтави відкрито новий магазин. Продукція агрофірми – олія, цукор, яйця, крупи, овочі, хліб і хлібобулочні, макаронні вироби, м’ясо, сало, ковбаси й копченості – користується неабияким попитом у споживачів.

До речі, агрофірма “Маяк” – це найпотужніший роботодавець і найбільший у районі платник податків. Тут працевлаштовані близько тисячі котелевців та жителів багатьох сіл і навіть Полтави! Люди мають постійну роботу, соціальні гарантії, регулярно отримують достойну заробітну плату, з якої здійснюються відрахування до Пенсійного фонду тощо. Працівники впевнені у завтрашньому дні й у своєму керівнику, а це – головне, бо в кожного є родина, діти, плани щодо поліпшення побуту та відпочинку.

– Справжніми господарями на українській землі можуть бути ті, хто живе на цій землі, чиї нащадки ростуть, виховуються і навчаються тут, бережуть свій край та сприяють його процвітанню, – вважає директор ТОВ “Агрофірма “Маяк”, заслужений працівник сільського господарства України Вячеслав Прийма.

Розподіл коштів – під контроль громад

ТОВ “Агрофірма “Маяк” – один із потужних українських виробників сільськогосподарської продукції, на яких, власне, й тримається економіка нашої країни.

У результаті діяльності підприємства громади отримують не тільки реальний продовольчий товар, як мовиться, хліб насущний, а ще і понад 20 мільйонів гривень податків до бюджетів у минулому році. Ця сума складається з відрахувань, податків, зборів та інших платежів, передбачених законодавством України. Завдяки тому, що господарство веде прозору й офіційну діяльність, усі зазначені кошти потрапляють безпосередньо до громад, вчасно та в повному обсязі. Зокрема у 2016 році по Котелевській селищній раді сплачено понад 11,2 мільйона гривень, Великорублівській сільській раді – майже 4,5 мільйона, Козлівщинській – близько 3 мільйонів, Милорадівській – близько 1 мільйона, Ковалевській – майже 113 тисячі гривень, Вільницькій – понад 315,8 тисячі гривень.

На практиці це означає, що бюджети сільських і селищної рад щомісяця поповнюються коштами, які місцеві депутати на сесіях рад усвідомлено розподіляють для вирішення нагальних питань своїх громад. Медицина й освіта, культура і соціальна сфера, інші потреби – скрізь необхідні фінанси для забезпечення функціонування і розвитку. Тож саме податки підприємств дають змогу громадам вирішувати нагальні завдання сьогодення і створювати нові проекти. І кожен мешканець села чи селища має право й повинен знати, на які саме потреби розподіляються ці кошти, а також контролювати прозорість, доцільність і ефективність їх використання. Місцеві органи влади мають обов’язково звітувати перед громадою та висвітлювати у засобах масової інформації, якими коштами і від кого наповнюється бюджет, а також – куди саме, на які потреби вони витрачаються і що саме для людей, для громади за них зроблено.

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Нині на полях ТОВ “Агрофірма “Маяк” триває весняна посівна кампанія. Щодня закладається майбутній урожай, який протягом найближчих місяців плекатимуть дбайливі та віддані своїй справі трудівники сільгосппідприємства. А значить, знову буде високий результат на благо процвітання рідного краю.

Людмила ДАЦЕНКО.