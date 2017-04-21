Напрямки співпраці громад обговорили під час виїзного засідання Координаційної ради з питань місцевого самоврядування, яке відбулося в Оржицькому районі.

Голова обласної ради Олександр Біленький уклав угоди на фінансування з обласного бюджету 50 проектів – переможців конкурсу ініціатив місцевих громад 2016 року. Змагалося 84 проекти з 24 районів області на загальну суму 21 мільйон гривень.

– Ми продовжуємо конкурс, виводимо його на інший якісний рівень. Цього року перевагу віддаватимемо проектам із використанням енергозберігаючих технологій. Уже переконалися, що спільними зусиллями можемо впроваджувати навіть масштабні справи. Наприклад, у Оржицькому районі реконструкція стадіону “Колос” і реалізація програми утилізації відходів загалом “важать” понад 2 мільйони гривень. Для обласного бюджету втілити кожен такий проект самотужки важко. А спільно з громадами все вирішується, – констатує голова обласної ради.

До речі, цьогоріч у області діє ще один механізм додаткових ресурсів – запрацював Фонд розвитку територій на 85 мільйонів гривень.

– Механізм простий. Кожен депутат обласної ради фактично має

1 мільйон гривень на допомогу громаді, що його обрала. Таким чином він уже не тільки захищає інтереси людей у представницькому органі області, а й може вкладати гроші у вирішення проблем своїх виборців. Це стане приводом для керівників громад запропонувати конструктивну співпрацю депутатам обласної ради, – переконаний Олександр Біленький.

Прес-служба обласної ради.