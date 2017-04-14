Упродовж тижня тривав у Полтаві вже традиційний, нині ІХ Відкритий регіональний фестиваль театрального мистецтва “В гостях у Гоголя”, який розпочався у день народження нашого видатного земляка в театрі, названому на його честь. І хоч самі гоголівці не представляли свого творчого доробку цього разу (полтавці й без того із ним добре знайомі), було у них чимало турбот організаційних. Тож фестиваль пройшов злагоджено і став справжнім дарунком для багатьох театралів, котрі щовечора заповнювали глядацьку залу.

Про це говоримо в антракті вистави Дніпропетровського академічного театру опери та балету “Ніч перед Різдвом”, якою завершувався творчий марафон, із директором Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В.Гоголя, заслуженим працівником культури України Олексієм Андрієнком. Він наголошує:

– Фестиваль справді був успішним, адже ми запросили колективи, не схожі між собою, які мають власне бачення й потрактування творів Гоголя – дещо незвичне, як у житомирян чи в сумчан. Та й ось зараз бачимо те саме у дніпропетровців, адже це не просто балет, а балет авторський! І вперше до нас приїхав грузинський театр, і це подія не лише для Полтави, а й для всієї України. Ми організували для Тбіліського театру на його прохання гастрольний тур Полтава– Чернігів–Харків. Артистів супроводжувала в поїздках завідуюча літературною частиною нашого театру Ольга Коваленко. До того ж ми виготовили для “Ревізора” декорації за ескізами тбіліських митців, адже вони не мали змоги перевезти їх літаком, а до нас прибули актори. Національна оперета на фестивалі вдруге, спеціально для нього столичний театр підготував гала-концерт, а керівник театру і голова Національної спілки театральних діячів України Богдан Струтинський сказав, що артисти приїдуть і на десятий фестиваль, навіть якщо не запросять! Це дуже приємно для нас. І для усіх полтавців також, адже вони мали змогу побачити вистави театрів кількох міст України у себе вдома. Вистави не випадкові, ми впродовж року обирали їх. А ще приємно, що всі наші гості відзначали: за чистотою, порядком й оздобленням жоден із обласних театрів не може рівнятися з полтавським. На висоті були всі наші технічні служби, адміністратори. Ми зустрічали всіх гостей на під’їзді до міста й проводжали також. І вдячні нашим спонсорам, вони дуже допомогли нам, а відтак люди були смачно нагодовані, їх вражали полтавська гостинність і привітність. А це так приємно, адже гості поїдуть і розкажуть своїм колегам, рідним, друзям про нашу прекрасну Полтаву і полтавців! І до нас їхатимуть, щоб побачити наше красиве місто, його визначні пам’ятки…

* * *

Як на мене, тут можна наголосити: ось так по крихті сьогодні небайдужі митці повертають Полтаві колишню славу, називаючи її небезпідставно духовною столицею України. І тут в унісон звучить пісня “Ой роду ж наш красний…”, якою зустрічали на сцені кожен із приїжджих театрів.

“Зоря Полтавщини” інформувала відкриття фестивалю, а подарунки, квіти від обласної влади, вітання від артиста Богдана Чернявського в ролі Миколи Гоголя й головного режисера Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В.Гоголя, заслуженого діяча мистецтв України Владислава Шевченка постійно супроводжували вистави гостей.

Залишається коротко розповісти читачам про найголовніші події семи днів у театральній залі.

“Ми з аншлагом відкрили фестиваль “В гостях у Гоголя” у Полтаві, – розповів на сайті свого театру, щойно повернувшись до Києва, Богдан Струтинський. – Увесь колектив Національної оперети, який я очолюю, щиро вдячний публіці за атмосферу свята, теплий прийом і оплески, якими зустрічали нас глядачі! Приємно, що фестиваль об’єднує навколо мистецтва, Полтави та імені Миколи Гоголя провідні театри України і світу. І я радію з того, що такий творчий обмін вже став для нас доброю традицією… У день відкриття фестивалю Національна оперета запропонувала глядацькій аудиторії видовищне шоу сучасного музичного театру європейського зразка “Bravo, l’Operette”, яке включало всю палітру стилів та жанрів. До програми концерту ввійшли арії з відомих оперет Кальмана, Легара, Штрауса, музичні хіти та фрагменти зі знаних у всьому світі мюзиклів”.

У другий вечір фестивалю полтавці зустрічали “Анничку” – комедію-оперу Івана Озаркевича “Дівка на виданню, або На милуванє нема силуванє” Коломийського театру. Це адаптована до життя покутських українців п’єса Івана Котляревського “Наталка Полтавка”, прем’єра якої відбулася там ще у червні 1848 року. Як зазначав Іван Франко, “Івану Озаркевичеві хотілося подати Котляревського галичанам не в оригіналі, а в підгірськім кептарі”. П’єсі отця Озаркевича стільки ж років, скільки й Коломийському театрові, її навіть називають “сувенірною” виставою.

“Ревізор” Тбіліського державного академічного російського драматичного театру імені Грибоєдова – третя вистава фестивалю, власне фантасмагорія, і режисер-постановник Автанділ Варсімашвілі зазначає: він впевнений у тому, що саме так її задумав Гоголь, котрий наголошував у листі до Щепкіна: “Не смішіть людей, я не писав цю п’єсу для сміху”.

– Мені здалося, що Гоголя треба ставити саме так – сьогодні, коли війна на цій землі, сьогодні, коли Гоголь, мені здається, став пророком, і те, що він написав і описав, збулося.

До Полтави завітав посол Грузії в Україні Міхеїл Уклеба, зазначивши, що тут він не вперше, але йому завжди дуже приємно бувати серед полтавців, а тим паче під час фестивалю на честь Миколи Гоголя.

“Мертві душі” Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії – то сценічне втілення постановки Михайла Булгакова за поемою Миколи Гоголя. Мінімум декорацій дає змогу акторам динамічно рухати дійство й тримати увагу глядачів. “Яскравий виступ нашого театру був відзначений як бурхливими оплесками глядачів, так і колегами з інших міст України”, – зазначають митці на своїй сторінці у “Фейсбуці”.

Артисти Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії імені М. Щепкіна презентували пластичний перфоманс за повістю М.В.Гоголя “Шинель”, де всі виконавці – артисти балету. Надзвичайно стрімка дія, до того ж без слів – без перебільшення, глядачі були вражені такою сміливою й непередбачуваною постановкою повісті.

Комедію-жарт за п’єсою Миколи Гоголя “Одруження” представив Житомирський академічний український музично-драматичний театр імені

І. Кочерги. Жанр вистави її творці визначають як експериментальну комедію за конструктивізмом оформлення та участю в дійстві оркестру й хору. “Вистава – супер! Актори – молодці! Ще з минулого року залишилися враження від “Украденого щастя”, і тут знову ви перевершили всі сподівання. Дякуємо! Чекаємо в Полтаві знову”, – діляться враженнями полтавські театрали.

Спектакль Дніпропетровського академічного театру опери та балету “Ніч перед Різдвом” (балет на дві дії) за однойменною повістю М. В. Гоголя завершував фестивальний марафон. Атмосфера свята, яскравий національний колорит, витончена хореографія театралізованого дійства – усе разом тонко передає гоголівський сюжет. У музиці спектаклю поєднуються різні жанри: класика – сучасність – фолк, і цей ексклюзивний авторський прийом глядачі вітали бурхливими оваціями.

* * *

Тож за тиждень полтавці побачили оперу, комедію, балет, перфоманс, фантасмагорію – ця жанрова різноманітність додала фестивалю ексклюзивного забарвлення у сучасному прочитанні класичних творів нашого земляка.

Лідія ВІЦЕНЯ.